ソフマップ池袋店がリニューアルオープン｜中古Apple強化＆レトロPCも充実【3月20日】

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ソフマップは、東京都池袋に位置するソフマップ池袋店の売場を増床し、3月20日にリニューアルオープンする。これに合わせて、オープン記念セールやキャンペーンも開催予定だ。

　リニューアルされた店舗では、特に中古Apple製品の充実した品揃えが目玉となっている。歴代の名機から最新モデルまで、世代を超えたApple製品が揃い、訪れる人々に新たな発見と驚きを提供する。また、他の店舗では見ることが難しい「レトロPC」も取り揃え、多様な需要に応えている。

　ソフマップ池袋店では、主に中古のWindows・Macパソコン、スマートフォン、タブレット、カメラ、ゲーム機などを取り扱っており、新品のゲーミングPCやデバイスも豊富にラインアップしている。特に、学生やビジネスパーソンにとって魅力的な価格設定がされており、初めてのパソコンとしても最適だとしている。

　下取りと買い替えにより、購入者にとって経済的な選択ができるようにサポート体制が整っている。2階にある「ラクウルステーション」では、専門スタッフが親切に相談に乗り、最適なパソコン環境を提案する。

　リニューアルオープンを記念して、数量限定の特価セールやポイントカード抽選キャンペーンが行われる。特に、iPhone 15やMacBook Air、iPadなど人気の中古商品が特価で提供される予定だ。また、フォローリポストキャンペーンでは、中古Nintendo Switch 2が抽選で当たるチャンスもある。

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