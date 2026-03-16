Ryzen 7 7800X3D×RTX 5070も選べる　STORMの新ゲーミングPC「SGAシリーズ」

ソフマップは「STORM」の新たなゲーミングデスクトップPC「SGAシリーズ」の販売を開始した。価格はモデルにより異なり、一例として型番SGA75FB5632G1BHは249,800円だ。新シリーズは、従来のSGシリーズの進化形として最新のパーツを取り入れ、特にゲーム体験の向上に主眼を置いている。

この「SGAシリーズ」は、高性能なパーツを組み合わせることで、最新のゲームを快適にプレイできる環境を提供する。ラインナップには、中級クラスからハイエンドモデルまでが揃い、CPUにはパワフルなRyzen 5 7500F、Ryzen 7 9700X、Ryzen 7 7800X3Dが採用されている。これにGeForce RTX 5060、GeForce RTX 5060 Ti、GeForce RTX 5070のGPUが組み合わされ、お好みのパフォーマンスや予算によって選べる。全モデルには32GBのDDR5メモリと1TB SSDが標準装備されているという。

軽快なゲーム体験のために、液晶ディスプレイを搭載した空冷クーラーを採用し、優れた冷却性能を維持しながら、スタイリッシュなデザインを楽しむことができる。