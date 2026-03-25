Razer「Viper V4 PRO」発売｜49gの超軽量ワイヤレスゲーミングマウスが登場
ソフマップは3月25日より、Razerの最新ゲーミングマウス「Viper V4 PRO」の販売を開始した。このマウスは超軽量で左右対称型のワイヤレスデザインが特徴で、販売価格は26,980円となる。
Razerの「Viper V4 PRO」は前モデルから9%の軽量化を実現したことで、ワイヤレスながら高い操作性を誇る製品だ。1,000Hz接続時には最大180時間、8,000Hz接続時には最大45時間の連続使用が可能で、性能を求めるゲーマーに最適である。
この製品は、第3世代Razer Focus Pro 50Kオプティカルセンサーを搭載し、最大感度50,000DPI、最大速度930IPS、最大加速度90Gといった高性能を誇る。また、左右対称のデザインは右利き用に特化し、6つのプログラム可能なボタンを備えている点も見逃せない。
「Viper V4 PRO」はブラックとホワイトの2色を展開しており、ブラックモデルの重さは49g、ホワイトモデルは50gで、いずれも100% PTFEのマウスソールを採用している。
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