【RTX 5060×Ryzen 7】32GBメモリ搭載の高性能ゲーミングPCが17万円台
ソフマップは3月27日より、OZgaming製の数量限定ゲーミングデスクトップパソコン「H17R57X506032G1T」の販売を開始した。価格は17万9,800円だ。最新のグラフィックスカードを搭載しており、コストパフォーマンスに優れた仕様となっている。
「H17R57X506032G1T」は、最新世代のグラフィックスカード「NVIDIA GeForce RTX 5060 8G」を搭載している。さらに、CPUには8コア16スレッドの「AMD Ryzen 7 5700X」を採用し、メモリは32GBを標準で装備。ストレージには1TBのNVMe Gen4 SSDを組み込んでおり、処理速度も申し分ない。これにより、高性能なゲームプレイを楽しむことができるだろう。
本モデルは、ThermaltakeのVersa H17ケースを使用しており、寸法は400mm×205mm×423mm。重さは約15kgとなる。
この機会に、新生活や旧世代からのPC乗り換えを考えている人は、ぜひこの数量限定モデル「H17R57X506032G1T」を検討してほしい。高性能ながらも価格は手頃という、非常に魅力的な選択肢だ。
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