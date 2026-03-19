120Hzで滑らか表示！ JAPANNEXTのフルHDモニターが14,980円で登場

JAPANNEXTは、21.5インチのIPSパネルを搭載したフルHD液晶モニター「JN-IPS215G120F-W」を14,980円（直販価格:税込）で発売する。モニターは高速リフレッシュレート120Hz対応で、本体カラーにはホワイトを採用している。

このJN-IPS215G120F-Wは、21.5インチのIPS（ADS）パネルを採用し、フルHD（1920×1080）の解像度を実現する。そのため、広視野角で色やコントラストが安定しており、どの角度から見ても美しい映像が楽しめる。IPSパネルの利点である広視野角は、上下左右178°まで対応している。

120Hzの高速リフレッシュレートに対応しており、動きの多い映像もスムーズに表示できる。なめらかな映像によって眼の疲れを軽減し、作業の快適さを高める。更に、AdaptiveSync（FreeSync）により、映像のティアリングを防ぐことで、滑らかで美しい映像表現を可能にしている。フリッカーフリーやブルーライト軽減モードも装備されており、長時間の使用でも安心して利用できる。

インターフェイスはHDMI 1.4とDisplayPort 1.2を各1ポート搭載し、様々な機器と接続が可能だ。オーディオ出力端子もあるため、外部スピーカーやヘッドホンの接続にも対応している。また、75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームとの組み合わせも可能で、設置の自由度が高い。さらに、2W×2スピーカーが内蔵され、全体を白で統一したデザインがさわやかでおしゃれな空間を演出する。