300Hz×1ms対応で2万円台！ JAPANNEXTの27インチゲーミングモニター「JN-T27G300F」登場

JAPANNEXTは、300Hzの高速リフレッシュレートと1msの高速応答速度を誇る、27インチのフルHD解像度を持つゲーミングモニター「JN-T27G300F」を3月19日に発売する。価格は23,980円（直販価格:税込）で、ECサイト限定での販売となる。

新製品「JN-T27G300F」は、FPSなどの俊敏な動きが要求されるゲームに最適な300Hzリフレッシュレートと1msの応答速度を搭載する。TNパネルを採用し、フルHD（1920×1080）の解像度で滑らかなゲーム体験を提供する。また、3つの異なるゲームモードが用意され、プレイスタイルに応じた最適な映像設定が可能だという。

最大輝度は300cd/m²、sRGBの色域は98%をサポートしており、ゲームや動画視聴での美しい色表現を実現する。さらに、HDR対応により、明るい部分と暗い部分をくっきりと描写し、リアリティを追求した映像を楽しめる。デバイス接続に関しては、HDMI 2.0とDisplayPort 1.4をそれぞれ二つずつ装備し、様々な機器との互換性が広がる。

本体はVESAマウントに対応しており、別売のモニタースタンドやアームにも取り付けが可能。内蔵のフリッカーフリー機能やブルーライト軽減モードにより、長時間の使用でも目への負担を軽減する。また、製品には2年間のメーカー保証が付いているため、安心して利用できる。