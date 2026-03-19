32インチIPSモニターが2万円台！ JAPANNEXT新モデルはUSB再生対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　JAPANNEXTは3月19日、32インチIPSパネルを搭載したFWXGA(1366×768)解像度の液晶モニター「JN-IPS32FW-M」を24,480円（直販価格:税込）で発売する。

　「JN-IPS32FW-M」は、広視野角を誇るIPSパネルを搭載しており、色鮮やかでコントラストの変化が少ない視聴体験を提供する。また、USB-A端子を備えており、USBメモリから直接コンテンツを再生可能だ。内蔵された8W×2のスピーカーは音声付きのコンテンツ再生に最適で、シンプルな操作を可能にするリモコンも同梱される。

　さらに、同モニターには、多様な接続ニーズに応えるためのインターフェイスが用意されている。HDMI 1.4×2、VGA、アナログビデオや音声入力端子、コアキシャル音声出力端子を提供し、さまざまなデバイスとの接続が可能だ。フリッカー軽減モードを搭載し、長時間の使用でも目に優しい設計となっている。

　軽量の約3.4kgで、100×100mmのVESAマウントにも対応しており、モニターアームなどの設置が可能だ。2年間のメーカー保証が付帯しており、安心して使用できることも大きな魅力である。

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