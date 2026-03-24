【最大30%オフ】JAPANNEXTモニターセール開催！ 5K・4Kモデルも大幅値下げ

JAPANNEXTは、Amazon.co.jp限定で最大30%オフの「新生活ビジネスマン応援セール」を3月24日から4月6日まで開催する。このセールは、選りすぐりのデスクワークモニターが対象で、働く環境をより快適にするための絶好のチャンスだ。

今回のセールでは、最大90WのUSB-C給電に対応する27インチ5K液晶モニター「JN-27IPS5K-C9」や、昇降機能付きスタンドを備えた4K液晶モニター「JN-IPS27U2-HSP」、目に優しい湾曲デザインのモニターライト「JN-ML-R450R」など、多彩な製品がラインアップされている。製品には様々なサイズや機能が備わっており、ニーズに応じた選択が可能だ。

例えば、「JN-27IPS5K-C9」は通常価格82,980円のところ、特別価格58,086円で購入することができる。同様に、「JN-IPS27U2-HSP」は通常価格30,480円から24,384円に値下げされ、視覚体験が向上する高解像度の画面を手頃な価格で手に入れることができる。この他にも、新生活の役に立つ多くの魅力的な製品が用意されている。

セールの詳細や購入は、指定のAmazon.co.jpストアページで確認できる。