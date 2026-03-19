【本日】吉野家、ニンニクだれ「焦がしねぎ焼き鳥丼」発売！そそる～

牛丼の吉野家は、「焦がしねぎ焼き鳥丼」を本日3月19日に発売します。

ネギが香ばしい「焦がしねぎ焼き鳥丼」

香ばしく炒めた長ねぎと鶏肉のうまみが特徴の一杯。かつても登場したメニューで今回リニューアルを加えて復活です。

▲焦がしねぎ焼き鳥丼

並611円、大盛798円（テイクアウト並600円、大盛784円）

具材には鶏肉と、2種類のねぎを使用。長ねぎは油で香ばしく炒めることでうまみを引き出しています。味の決め手は醤油ベースの食欲を刺激するニンニクだれ。

前回販売時よりも長ねぎの厚さを変更しており、これによりねぎの風味と香ばしさをより引き立てたといいます。

吉野家は「鶏メニュー」も注目

牛丼が主力商品である吉野家ですが、近年だと「から揚げ」に力を入れて対応店舗を増やしています。実は鶏肉を使用したメニューが存在感を高めています。

それだけに、調理方法にもこだわりを感じるので、「焦がしねぎ焼き鳥丼」も期待できそうですよ。焼き鳥感覚でビールのお供に食べてもおいしそうですね！

追記：今年は「親子丼」の発売は未定

なお、3月19日に吉野家へ問い合わせたところ、例年春に登場頻度が高い「親子丼」については、今年は現時点で発売未定とのことでした。

実は「焦がしねぎ焼き鳥丼」は、2023年の登場時、卵不足の影響で春の親子丼の発売が見送られ、その代替として投入されたと報道されています。こうした背景を踏まえると、今年も鶏卵価格の高騰などの影響により、販売を見合わせている可能性が考えられます。



親子丼の登場を心待ちにしていたファンにとっては少し残念ですが、「焦がしねぎ焼き鳥丼」を味わいながら、温かい季節の到来を待ちたいところです。





※記事中の価格は税込み