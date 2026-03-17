5インチ液晶搭載の空冷CPUクーラー登場！ TRYX「TURRIS 620」発売、価格は約2万円

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるTRYX社は、空冷CPUクーラー『TURRIS 620 シリーズ』を3月19日に発売する。価格は19,990円前後の見込み。

『TURRIS 620 シリーズ』は、5インチの大型ディスプレイを搭載しており、システム情報やカスタムコンテンツを高精細に表示できる。また、デュアルタワー構造とデュアルファンによる高冷却・低騒音設計で、発熱の多いCPUにもしっかりと対応する。さらに、RAMやPCIe x16スロットへの配慮がされており、互換性が高い設計となっている。製品の保証は本体が6年、ディスプレイが3年で、長期にわたって安心して使用できる。

カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色が用意されている。ブラックの型番はH-T620N-DM2M-G0K、ホワイトはH-T620N-DM2M-G0Wとなる。共通仕様として、外形寸法が165mm×135mm×165mm、本体重量がおよそ1.85 kgであり、5.0インチのディスプレイ解像度は1280×720を誇る。ファンは120mm角のものを使用し、最大風量66.32CFM、総合騒音値32.5 dBA（最大回転数1850 RPM時）で、静かで効率的な冷却を実現する。