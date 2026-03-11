RTX 5090＋64GBメモリの最強PC登場、STORM SSシリーズが受注開始

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは、3月11日よりSTORM SSシリーズにおける「RTX 5090」搭載モデルの受注を開始した。対象となる製品は3つあり、どれも最新のテクノロジーを駆使したハイスペックPCだ。

　SSシリーズの主力モデル、SS2285KS5964G2B0Hは、IntelのCore Ultra 9 285Kプロセッサと強力なRTX 5090 GPUを搭載しており、販売価格は959,800円となる。メモリーは64GBを採用し、水冷による高度な冷却システムが特徴だ。

　同じく959,800円で販売されるSS2995XDS5964G2B0HはRyzen 9 9950X3Dを搭載し、同等のGPUおよびSSDスペックを持つ。

　さらに、SS298XDS5964G2B0Hモデルは、Ryzen 7 9800X3Dプロセッサを採用し、よりお求めやすい899,800円で購入できる。こちらもRTX 5090を搭載しており、高性能を維持しつつ費用対効果を重視するユーザーに向けて提供される。

　どのモデルも共通してSSDは2TBを提供し、あらゆる用途で高速なデータ転送を可能にする。さらに、これらのモデルを購入すると、販売価格の1％分のソフマップポイントが付与されるため、今後の購入に役立てることができる。製品は数量限定で、受注状態によって販売が終了する場合があるため、興味がある場合は早めに確認することがおすすめだ。

　詳細情報や購入方法については、ソフマップの公式ページにアクセスすることでチェックできる。

