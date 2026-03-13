Ryzen 9 9950X3D×RTX 5080のゲーミングPCも　STORM「影界シリーズ」セール

ソフマップは3月13日から3月23日の期間中、STORM「影界シリーズ」のゲーミングデスクトップPCを対象とした期間限定セールを開催している。このセールでは、最新スペックを搭載した多様なモデルがラインナップされており、ユーザーの用途や予算に応じた選択が可能だ。

STORM「影界シリーズ」の特徴は、最新世代のCPUとハイエンドGPUを組み合わせたモデルにある。最上位モデルはRyzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080を搭載しており、他にもRyzen 7 9800X3D / 7800X3DとRTX 5080・RTX 5070を組み合わせた高性能モデル、またRyzen 7 9700XとRTX 5060 / 5060 Ti構成のミドルクラスモデルが揃っている。さらに、AMD GPUを採用したRadeon RX 9070XT / RX 9060XTが搭載されたモデルもあり、様々なゲーム体験を提供する。

いずれのモデルも共通仕様として32GBのメモリと1TBのSSDを装備し、高負荷のゲームプレイや動画編集、配信作業に十分応える能力を持っている。また、台数限定で提供されるRadeon RX 7800XTを搭載したモデルも用意しており、こちらはRyzen 7 5700X3DをCPUに採用している。このモデルは在庫がなくなり次第販売終了となるため、注意が必要だ。

購入を考えている人には、このセール期間が特にお得なチャンスとなりそうだ。STORM「影界シリーズ」のゲーミングデスクトップPCは、ソフマップの公式通販サイトから購入できる。