280gの超軽量モバイルモニター登場　JAPANNEXTが10.5インチIPSタッチモデルを発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは、10.5インチのIPSタッチパネルを搭載したモバイルモニター「JN-MD-IPST105FP」を3月12日に発売する。価格は19,980円（直販価格:税込）で、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入可能となっている。

　「JN-MD-IPST105FP」は、薄型軽量のデザインと優れた携帯性が特徴だ。約280gの軽量設計と最薄部10mmの本体は、持ち運びが容易で、ワーケーション中や自宅での使用に最適だ。このモニターは、フルHD+（1920×1280）解像度と5点マルチタッチに対応し、Windows環境で直感的な操作を実現する。

　IPSパネルの採用により、広視野角上下左右178度を実現し、色やコントラストの変化を抑えながら、美しい映像を楽しむことができる。さらに、最大輝度420cd/m2、sRGB100％の広色域で、HDR400相当の性能によって、リアルで深みのある映像表示を可能とする。

　製品は便利なスマートケースを備えており、ネジ2本で簡単に取り付けられる設計だ。USB-Cを2つとminiHDMIを1つの入出力端子を装備し、多様な接続オプションを提供する。内蔵スピーカーとVESAマウントにも対応しており、さまざまな使用環境に適応する。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月