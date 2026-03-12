280gの超軽量モバイルモニター登場　JAPANNEXTが10.5インチIPSタッチモデルを発売

JAPANNEXTは、10.5インチのIPSタッチパネルを搭載したモバイルモニター「JN-MD-IPST105FP」を3月12日に発売する。価格は19,980円（直販価格:税込）で、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入可能となっている。

「JN-MD-IPST105FP」は、薄型軽量のデザインと優れた携帯性が特徴だ。約280gの軽量設計と最薄部10mmの本体は、持ち運びが容易で、ワーケーション中や自宅での使用に最適だ。このモニターは、フルHD+（1920×1280）解像度と5点マルチタッチに対応し、Windows環境で直感的な操作を実現する。

IPSパネルの採用により、広視野角上下左右178度を実現し、色やコントラストの変化を抑えながら、美しい映像を楽しむことができる。さらに、最大輝度420cd/m2、sRGB100％の広色域で、HDR400相当の性能によって、リアルで深みのある映像表示を可能とする。

製品は便利なスマートケースを備えており、ネジ2本で簡単に取り付けられる設計だ。USB-Cを2つとminiHDMIを1つの入出力端子を装備し、多様な接続オプションを提供する。内蔵スピーカーとVESAマウントにも対応しており、さまざまな使用環境に適応する。