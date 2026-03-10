缶バッジが動く!? 動画が流れるデジタル缶バッジ「Can-Badge」

日本ビジネス開発は、3月10日からアジェット公式サイト及び各ECモールで次世代デジタル缶バッジ「Can-Badge（キャンバッジ）」の販売を開始した。価格は4,620円で、発売記念キャンペーンでは10%から20%の割引が適用されるという。キャンペーン期間は3月10日から4月6日まで。

Can-Badgeは、液晶ディスプレイを搭載したユニークなデジタル缶バッジだ。専用アプリを通じて画像や動画をスマートフォンから転送でき、その日の気分やイベントに合わせて表示を変更できる。ライブやイベントでの応援アイテムとして活用できる他、バッグやキーホルダーとしても持ち歩ける。この革新的な製品により、推し活がより自由で楽しめるものになるだろう。

Can-BadgeのディスプレイはIPSタッチディスプレイを採用し、3秒から9秒の動画再生やスライドショー表示ができる。また、バッジ同士で画像をシェアすることも可能で、応援ライトは7色に変更可能だ。加えて、DIY要素も豊富で、付属のクリアケースやスタンド、チェーンを使ってオリジナルの缶バッジを作成することもできる。この多機能性により、ライブやイベントでのアピールだけでなく、推し部屋インテリアとしても役立つ。

Can-Badgeのスペックとしては、画面サイズが1.85インチで解像度が360×360、本体サイズがおよそ58×58×10mmで、重量は約32gだ。接続方式はBluetooth 5.4、電池容量500mAh、USB Type-Cでの充電が可能となっている。保証期間は6ヵ月で、5℃から50℃の動作環境で利用できる。