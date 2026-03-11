正統派美少女グラドルとして注目を集めている千葉まき（ちば・まき）さんが、2nd DVD「まきに恋して」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：145分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

11月6日で20歳を迎えているが、少女のようなあどけなさと可愛さは撮影会でも話題に。2025年9月の1st DVDに続いて早くもリリースされた今作は、秋に千葉県のほうで撮影された映像。同級生（＝視聴者）に恋をする女子高生を演じている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【千葉まき】 公園でジャージを着て野球のバットを振ったり、汗をかいてシャワーを浴びたり、レオタード姿で（特技の）柔軟体操をやったりしました。外を歩きながら「好き」と告白するシーンも入っています。

――お気に入りは？

【千葉まき】 可愛らしさ全開という感じなので、やっぱりセーラー服を着ているシーンです。スクールバッグを持ってあぜ道を歩いたり、室内で脱いだりするのですが、Xに写真を投稿したら好評でした。

――大人っぽくできたと思うのは？

【千葉まき】 金色のビキニを着て、オイルで体をテカテカにして、部屋でダンスをするシーンです。初めて挑戦したのでぜひ視聴してほしいです。寝起きのシーンで見せたランジェリー姿も結構セクシーだと思います。

――2026年はどういうふうに活動したいですか？

【千葉まき】 とにかく可愛くなりたいです。グラビアで磨ける部分はまだたくさんあるし、好きになってくれたファンの方々を大切にしながら、きれいに魅せる努力を重ねていきたいです。

2部作のデジタル写真集「春よ恋」「恋は未熟」の配信が、それぞれ3月6日と13日からスタート。近々、同じ事務所の先輩である入間ゆいさんとの初共演作もリリース予定というので、詳細の発表を待ちたい。