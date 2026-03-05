このページの本文へ

スマホ容量パンパン民のオアシス 小型USB-Cリーダーで写真・動画をサクッと移動

2026年03月05日 17時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

スマホ容量不足の“逃げ道”

　スマートフォンを使っていると、ある日突然やってくるのが「容量が足りません」という通知です。写真や動画、アプリのデータが積み重なり、気づけばストレージはいっぱい……。これにて、“スマホ容量パンパン民”の誕生というわけですね。クラウドに移す方法もありますが、通信量や手間が気になることもあるでしょう。

　そんなときに便利なのが、USB-C接続の小型カードリーダー。microSDカードを使えば、スマホのデータを手軽に退避でき、ストレージの余裕も取り戻せます。コンパクトなアクセサリーですが、容量不足に悩む人にとっては頼れる存在。

　サンワサプライは2月25日、スマートフォンの写真や動画をmicroSDカードへ直接バックアップできる小型USB-Cカードリーダー「400-ADR443」を発売しました。

400-ADR443。小さいですね〜！

サンワダイレクトで超小型USB-Cカードリーダー「400-ADR443」を見る
 

　500円玉大のサイズで、バッグやポーチに入れてもかさばらない設計が特徴。ストラップホールもそなえて、持ち運びやすいですね。ボタンを押すだけでスマートフォン内の写真や動画をmicroSDカードへ保存できます。

　USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応し、大容量データもスムーズに転送可能。対応メディアはmicroSDカード（最大2TB）。PhoneやiPad、Android端末に加え、WindowsパソコンやMacにも対応し、スマホとPC間、あるいはスマホ同士のデータ移動にも利用できます。

　ただし、サンワダイレクトでは「予約販売 5月下旬入荷予定」とのこと。うーん、残念……。そこで今回は、小型のUSB-Cカードリーダーを探してみました。すべて、Amazonで購入可能です。

バッファロー microSD専用 回転式 カードリーダー

比較的コンパクトなモデル

　まず紹介したいのが、バッファローの「microSD専用 回転式 カードリーダー」。サンワサプライのモデルよりやや大きいものの、USB Type-C端子に直接挿して使えるスティック型のモデルです。

　USB 3.2 Gen1に対応し、最大5Gbps（理論値）の高速転送で写真や動画のデータをスムーズに読み書き可能。回転式キャップを採用しているため紛失の心配が少なく、持ち運びにも便利。WindowsやMac、Androidスマートフォンなど幅広い機器に対応している点も特徴です。

アマゾンで「バッファロー microSD専用 回転式 カードリーダー」をチェック
 

UGREEN microSD USB C カードリーダー

小型を求めるならこれか

　小型という点では、UGREENの「microSD USB C カードリーダー」も負けてはいません。最大5Gbpsの高速転送に対応し、写真や動画などのデータを短時間で移動可能。OTG機能によりAndroidスマートフォンやタブレットでも利用でき、最大2TBのmicroSDカードに対応します。

　Windows、macOS、Linuxなど幅広いOSでドライバー不要のプラグアンドプレイに対応し、亜鉛合金ボディの小型設計で持ち運びやすい点も特徴。ただ、iOS対応はうたっていない点には注意が必要かも。

アマゾンで「UGREEN microSD USB C カードリーダー」をチェック
 

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー

SDカードとmicroSDカードの両方に対応

　超小型というわけではありませんが、Ankerの「USB-C 2-in-1カードリーダー」は、SDカードとmicroSDカードの両方に対応した点が特徴。USB Type-C端子を備え、MacBookやAndroidスマートフォンなど幅広いUSB-C機器で使用可能。最大5Gbpsの高速データ転送に対応しつつ、隣のポートに干渉しにくい設計となっています。

アマゾンで「Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー」をチェック
 

エレコム カードリーダー USB-C 2-in-1 5Gbps

こちらもSDカードとmicroSDカードの2種類に対応

　エレコムの「USB-C 2-in-1カードリーダー（5Gbps）」も、SDカードとmicroSDカードの2種類に対応したコンパクトなメモリーカードリーダー。USB 3.2 Gen1による最大5Gbpsの高速データ転送に対応。UHS-I（最大104MB/s）での読み書きが可能で、写真や動画の取り込みもスムーズです。

アマゾンで「エレコム カードリーダー USB-C 2-in-1 5Gbps」をチェック
 

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥29,800
2
【整備済み品】 富士通 ノートパソコン LIFEBOOK S937 13.3インチ ノートPC 【 Windows 11 MS Office2019 H&B 搭載 】Core i5 7200U / メモリ 8GB / SSD 256GB /無線LAN/HDMI/WEBカメラ
【整備済み品】 富士通 ノートパソコン LIFEBOOK S937 13.3インチ ノートPC 【 Windows 11 MS Office2019 H&B 搭載 】Core i5 7200U / メモリ 8GB / SSD 256GB /無線LAN/HDMI/WEBカメラ
￥21,080
3
【Amazon.co.jp限定】 HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M4PA-AAAB)
【Amazon.co.jp限定】 HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core i5-1334U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M4PA-AAAB)
￥105,980
4
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i7/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E175_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i7/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E175_AZ
￥119,800
5
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90024JP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90024JP ノートPC
￥98,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
2
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
3
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
￥18,980
4
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
5
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
6
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
￥1,780
7
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
8
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
￥1,880
9
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
10
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション (32GB) 7インチディスプレイ、明るさ自動調整、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、メタリックブラック
￥23,980

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン