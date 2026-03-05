スマホ容量パンパン民のオアシス 小型USB-Cリーダーで写真・動画をサクッと移動

スマホ容量不足の“逃げ道”

スマートフォンを使っていると、ある日突然やってくるのが「容量が足りません」という通知です。写真や動画、アプリのデータが積み重なり、気づけばストレージはいっぱい……。これにて、“スマホ容量パンパン民”の誕生というわけですね。クラウドに移す方法もありますが、通信量や手間が気になることもあるでしょう。

そんなときに便利なのが、USB-C接続の小型カードリーダー。microSDカードを使えば、スマホのデータを手軽に退避でき、ストレージの余裕も取り戻せます。コンパクトなアクセサリーですが、容量不足に悩む人にとっては頼れる存在。

サンワサプライは2月25日、スマートフォンの写真や動画をmicroSDカードへ直接バックアップできる小型USB-Cカードリーダー「400-ADR443」を発売しました。

500円玉大のサイズで、バッグやポーチに入れてもかさばらない設計が特徴。ストラップホールもそなえて、持ち運びやすいですね。ボタンを押すだけでスマートフォン内の写真や動画をmicroSDカードへ保存できます。

USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応し、大容量データもスムーズに転送可能。対応メディアはmicroSDカード（最大2TB）。PhoneやiPad、Android端末に加え、WindowsパソコンやMacにも対応し、スマホとPC間、あるいはスマホ同士のデータ移動にも利用できます。

ただし、サンワダイレクトでは「予約販売 5月下旬入荷予定」とのこと。うーん、残念……。そこで今回は、小型のUSB-Cカードリーダーを探してみました。すべて、Amazonで購入可能です。

バッファロー microSD専用 回転式 カードリーダー

まず紹介したいのが、バッファローの「microSD専用 回転式 カードリーダー」。サンワサプライのモデルよりやや大きいものの、USB Type-C端子に直接挿して使えるスティック型のモデルです。

USB 3.2 Gen1に対応し、最大5Gbps（理論値）の高速転送で写真や動画のデータをスムーズに読み書き可能。回転式キャップを採用しているため紛失の心配が少なく、持ち運びにも便利。WindowsやMac、Androidスマートフォンなど幅広い機器に対応している点も特徴です。

UGREEN microSD USB C カードリーダー

小型という点では、UGREENの「microSD USB C カードリーダー」も負けてはいません。最大5Gbpsの高速転送に対応し、写真や動画などのデータを短時間で移動可能。OTG機能によりAndroidスマートフォンやタブレットでも利用でき、最大2TBのmicroSDカードに対応します。

Windows、macOS、Linuxなど幅広いOSでドライバー不要のプラグアンドプレイに対応し、亜鉛合金ボディの小型設計で持ち運びやすい点も特徴。ただ、iOS対応はうたっていない点には注意が必要かも。

Anker USB-C 2-in-1 カードリーダー

超小型というわけではありませんが、Ankerの「USB-C 2-in-1カードリーダー」は、SDカードとmicroSDカードの両方に対応した点が特徴。USB Type-C端子を備え、MacBookやAndroidスマートフォンなど幅広いUSB-C機器で使用可能。最大5Gbpsの高速データ転送に対応しつつ、隣のポートに干渉しにくい設計となっています。

エレコム カードリーダー USB-C 2-in-1 5Gbps

エレコムの「USB-C 2-in-1カードリーダー（5Gbps）」も、SDカードとmicroSDカードの2種類に対応したコンパクトなメモリーカードリーダー。USB 3.2 Gen1による最大5Gbpsの高速データ転送に対応。UHS-I（最大104MB/s）での読み書きが可能で、写真や動画の取り込みもスムーズです。