ARGB×3＆PCIe 4.0対応、1万円台の実力派　GIGABYTE「B550M H ARGB」

GIGABYTEは、AMD B550チップセットを搭載した最新のMicroATXマザーボード「B550M H ARGB」を、3月6日より発売すると発表した。価格はオープンプライスで、11,980円前後の見込み。

GIGABYTEの新製品「B550M H ARGB」は、MicroATXフォーマットでありながらも、高性能で様々なニーズに応えるデザインが特徴だ。製品には3+3デジタル電源フェーズ設計、DDR4 XMP対応のデュアルチャネルメモリーサポート、フロント&リアUSB 3.2 Gen.1 Type-A（5Gb/s）、そしてRealtekの高音質オーディオなど、高品質な要素が多数盛り込まれている。

このマザーボードは、1つのRGBアナログ端子に加え、3つのARGBデジタルLED端子を備えている。さらに、DisplayPortとHDMIのディスプレイ出力端、PCIe 4.0 M.2スロット（プッシュピン式ネジ無し設計）、Realtek GbE有線LANのサポートにより、性能面でも申し分ない。

便利なSmart Fan 6やQ-Flash Plusといった高度な機能も搭載されており、使い勝手の良さも追求されている。このように高性能かつ高コストパフォーマンスなモデルは、多くのユーザーにとって魅力的だろう。