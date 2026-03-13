GIGABYTE、Z890 PLUSシリーズのマザーボード発表　Core Ultra対応＆最大40％性能向上

GIGABYTEは、新しいZ890 PLUSシリーズマザーボードを発表した。新シリーズは、最新のIntel Core Ultra 270K Plusおよび250K Plusプロセッサー向けに特別設計されている。発売予定のモデルには、Elite、EAGLE、FORCE、Duo Xが含まれ、詳細はGIGABYTEの公式サイトで確認できる。

GIGABYTEのZ890 PLUSシリーズは、ユニークな機能とデザインにより利用者に最高のシステムパフォーマンスを提供する。独自のUltra Turbo Modeにより、ユーザーはワンクリックで最大40%のパフォーマンス向上が可能で、3段階のレベルが用意されているという。また、D5 Duo Xテクノロジーは、DDR5メモリ性能を大幅に進化させ、高速かつ安定したメモリ環境を実現する。

さらに、Z890 PLUSシリーズはデジタル・ツイン16+1+2フェーズVRMソリューションによる堅牢な電力供給とVRM Thermal Armor Advancedでの優れた熱管理を誇る。他にも、WIFI EZ-Plug & DriverBIOS、EZ-Latch Plus & Clickなどによって、組み立てやすさも向上しているという。現代のワークロードにも対応し、5GbE LAN、フルスピードのWi-Fi 7、PCIe 5.0 M.2スロット、USB4 Type-Cポートを含む豊富な接続オプションを備えている。これらの技術革新により、新しいマザーボードシリーズは、ゲーマーやプロフェッショナルユーザーに最適なプラットフォームを提供することになる。

Plusシリーズのマザーボードは、デジタル・ツインフェーズの電力供給と洗練された熱管理機能により、過酷な負荷にも耐えることができる。この堅牢な設計は、ユーザーに安定した操作環境を提供し、最高のパフォーマンスを引き出すとしている。