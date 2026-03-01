【要注意】人気沸騰のボンボンドロップシール販売を装う詐欺サイトが出現！

「ボンドロ」詐欺サイトに要注意！

小中学生を中心に人気のシールシリーズ「ボンボンドロップシール」を製造する株式会社クーリアは、「ボンボンドロップ」および「ボンボンドロップシール」の類似品・模造品がインターネット上で販売されており、詐欺サイトも確認されている旨の注意喚起を発表しています。

同様の告知は販売元のサンスター文具株式会社からも発表されており、「模倣品を発見次第、個人、法人問わず法的措置も含めて厳正に対処する方針」だとしています。

ニフティキッズの「シール」に関する調査レポート（期間：2025/12/23～2026/01/26、有効回答数：2484人）によれば、小学生の77.5％がシール集めに「ハマっている」とのこと。そして、ハマっている人のうち、実に94.9％がぷっくりした立体感が特徴の「ドロップシール」が好きだと回答しています。

また、「次にほしいシールはどんなシール？」という問いに対して、「本物のドロップシール」を求める意見があることを考えると、ニセモノが出回っていることはすでに周知の事実なのでしょう。

こうしたニセモノを販売する詐欺サイトはSNSに広告を打って集客し、詐欺サイト内でクレジットカード情報を含む個人情報を入力させることが目的です。当然、商品は届きませんし、苦情を送ろうとする頃にはサイトごと消えています。その後、クレカ情報を悪用されて金銭被害に遭う恐れもあります。

この手の人気商品には必ず模倣品と詐欺サイトが出現します。品薄だとわかっているタイミングで在庫があるECサイトは逆に怪しいと判断すべきです。子どもや孫からの「おねだり」に焦ってしまうのもわかりますが、公式や大手ECサイト以外からの入手にはリスクがあることを忘れないでください。