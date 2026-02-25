全国の自治体サイトで大規模障害　北海道から九州まで広範囲に影響

全国の複数の自治体で2月25日昼頃から、ウェブサイトにアクセスできなくなる不具合が発生。同日14時現在も継続している。
障害は都道府県および市区町村のウェブサイトを中心に発生しており、北海道から九州までの広い範囲で影響が出ている状況だ。
これを受け、一部の自治体は公式Xアカウントを通じてウェブサイトの不具合などを公表。いずれも原因は調査中で、復旧の見込み時期などはわかっていない。
現在、江別市ホームページが閲覧できなくなっています。復旧次第、お知らせいたします。— 江別市広報広聴課 (@ebetsu_city) February 25, 2026
2月25日13時現在、上下水道部ホームページが閲覧できない状態となっています。原因を調査中です。— 山形市上下水道部 (@yamagatasuidou) February 25, 2026
緊急の場合は電話の利用をお願いいたします。
山形市上下水道部代表電話：023-645-1177
利用者の皆さまへご不便をおかけし大変申し訳ございません。
現在、群馬県公式ホームページが閲覧できない不具合が発生しています。 障害の詳細については、現在確認中です。 復旧次第ご案内いたします。 ご利用の皆さまにご迷惑・ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。何卒よろしくお願いします。— 群馬県 (@GunmaPref_koho) February 25, 2026
町公式ホームページは、２月25日（水）12時45分現在、システム障害により、閲覧ができなくなっています。— 長野県軽井沢町（公式） (@karuizawatown) February 25, 2026
復旧次第、お知らせします。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
【奈良市ホームページ障害のお知らせ】— 奈良市 公式 (@naracity_tweets) February 25, 2026
現在、奈良市ホームページに接続できない障害が起きています。ご迷惑をおかけしますが、原因調査中です。 復旧次第、再度お知らせします。 pic.twitter.com/qYxJ0H728D
【ホームページのアクセス不能について】— 呉市 (@kurecity904) February 25, 2026
ただいま呉市の公式ホームページがアクセスできない状態になってます。
現在、原因を調査しております。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、復旧までしばらくお待ちください。
【市ホームページのアクセスについて】 現在、市ホームページへのアクセスが一時的に困難となっています。原因については、現在調査中です。復旧次第お知らせしますので、ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。— 坂出市役所 (@sakaide_city) February 25, 2026
【ホームページが利用できなくなっています】— 筑紫野市 (@ChikushinoCity) February 25, 2026
現在、市ホームページが利用できない状況になっており、原因の究明と復旧作業を行っています。
市ホームページが利用できるようになりましたら、改めてSNSでご連絡いたします。
皆さんにはご迷惑おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。