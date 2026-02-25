このページの本文へ

全国の自治体サイトで大規模障害　北海道から九州まで広範囲に影響

2026年02月25日 14時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

群馬県公式ホームページに表示されたエラー画面

　全国の複数の自治体で2月25日昼頃から、ウェブサイトにアクセスできなくなる不具合が発生。同日14時現在も継続している。

　障害は都道府県および市区町村のウェブサイトを中心に発生しており、北海道から九州までの広い範囲で影響が出ている状況だ。

　これを受け、一部の自治体は公式Xアカウントを通じてウェブサイトの不具合などを公表。いずれも原因は調査中で、復旧の見込み時期などはわかっていない。

