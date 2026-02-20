このページの本文へ

シャオミの勢い止まらない！ アキバに直営修理センター＆関西に4店舗出店

2026年02月20日 12時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　シャオミは20日、関西エリア初となる常設店舗「Xiaomi Store（シャオミストア）」の4店舗連続オープンと、東京・秋葉原におけるアフターサービス拠点「Xiaomi Service Center 秋葉原店」を新設すると発表しました 。

関西進出と充実のサポート拠点で
シャオミ製品がより身近に

　これまで首都圏を中心に展開してきたXiaomi Storeが、ついに関西に進出。3月7日の「Xiaomi Store イオンモール鶴見緑地店」を皮切りに、3月14日に「Xiaomi Store イオンモール伊丹店」、3月28日に「Xiaomi Store イオンモール堺鉄砲町店」、そして4月4日には「Xiaomi Store ららぽーと甲子園店」と、約1ヵ月の間に集中的に4店舗をオープンします。

イオンモール鶴見緑地店

イオンモール伊丹店

イオンモール堺鉄砲町店

ららぽーと甲子園店

　これら新店舗では既存の店舗と同様に200点以上の製品を展示し、実際に手に取って体験・購入できます。

シャオミ製品が壊れたときの駆け込み寺

　また、販売拠点の拡大に合わせて、製品購入後のサポート体制も大幅に強化されます。2月28日に、東京・秋葉原に「Xiaomi Service Center 秋葉原店」が開業します。この店舗は、スマートフォンやタブレット、ウェアラブル製品の修理を、専門トレーニングを受けたスタッフが迅速に対応してくれます。

施設の1階

　施設内の1階には製品展示や販売スペースが設けられ、地下フロアにはシャオミが提案する「スマートなくらし」を体感できるショールームが併設されます。修理を待つ間やふらっと立ち寄った際に、最新のスマート家電が連携するエコシステム全体を、実際に感じられる空間とのことです。

地下フロアの様子

　関西での実店舗拡大と秋葉原での手厚いサポート拠点の誕生により、日本のユーザーにとってシャオミ製品をさらに安心して使えるようになりそうです

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン