天空、水冷対応ポータブルゲーミングPC「OneXFly APEX」＆片手サイズのUMPC「TENKU Pocket 8」発表

天空は2月19日、AMDの最新APUを搭載したハイエンドポータブルゲーミングPC「OneXFly APEX 国内正規版」と、利便性を重視したビジネス向けUMPC「TENKU Pocket 8」の2モデルを発表した。

OneXFly APEX 国内正規版は3月中旬より発売。価格は34万9800円で、2月24日までの早期予約特典で2万円引きの32万9800円で販売。専用水冷ボックス対応版は35万9800円で、こちらも早期予約特典で2万円引きの33万9800円で販売される。



TENKU Pocket 8は2月26日発売で、価格は9万4800円。先行販売もスタートしており、2月24日9時59分までの先行販売限定価格は8万4800円。

水冷ユニット接続対応モデルも用意

OneXFly APEX 国内正規版

ポータブルデバイスでありながら、対応モデルは水冷ユニットの外部拡張により、デスクトップPCに近い運用を可能にしたモデル。

CPUに16コア/32スレッドのAMD「Ryzen AI Max+ 395」を採用するほか、48GBメモリー、1TB SSDというハイエンドな構成だ。統合グラフィックス「AMD Radeon 8060S」との組み合わせにより、高いグラフィックス性能を要求されるAAAタイトルでも高画質での動作を可能にしている。

最大の特徴は、専用の水冷ボックス「Frost Bay」（2万9800円、早期予約価格2万5000円）対応版をラインアップすること。対応モデルは最大TDP 120Wでの駆動が可能となり、高負荷時でも熱によるパフォーマンス低下を抑制できる。背面には液漏れ防止機構を備えた専用のクイックコネクターを搭載している。

また、物理的な機構として「スナップオン式バッテリー」を採用。工具なしでバッテリーの着脱ができるため、装着・脱着も簡単となるほか、外出先でも最小限の停止時間で稼働時間の延長が可能。バッテリーには背面スタンドも備えられているため、立てながらゲームすることも可能だ。

8インチディスプレーはWUXGA（1920×1200）解像度で120Hzのリフレッシュレートに対応。輝度は500nitsと高く、屋外などの明るい場所での視認性を確保している。

OneXFly APEX 国内正規版（ポータブルゲーミングPC）

・発売日：3月中旬予定（2月19日予約開始）

・価格：標準版 34万9800円 / 水冷ボックス対応版 35万9800円

・キャンペーン：2月24日9時59分までの予約で2万円引き

手のひらサイズのTENKU Pocket 8

天空のオリジナルブランドとして展開される本機は、外出先での事務作業やコンテンツ制作における実用性を重視した小型PC。

8インチディスプレーはWUXGA（1920×1200ドット）解像度で、10点マルチタッチに対応。日本語配列キーボードを標準搭載する。国内のビジネスユーザーが普段のPC環境と変わらないタイピングを行える点が大きなメリットだという。

また筐体には360度回転ヒンジを採用しており、通常のノートPCスタイルのほか、タブレットモードやテントモードなど、用途に応じた形状変更が可能。

CPUには、省電力とパフォーマンスのバランスに優れた8コアのインテル Core i3-N305を採用。16GBメモリーでストレージが512GB SSDという構成。オフィスソフトやブラウジング等のマルチタスクに対応している。

本体重量は約658g、最薄部は約17.9mmと片手に収まるサイズ感でPD急速充電にも対応。日常的な持ち運びを前提としたスペック構成となっている。

TENKU Pocket 8

・発売日：2月26日

・価格：9万4800円

・キャンペーン：2月24日9時59分までの早期購入で8万4800円（1万円引き）