グラビアと演技を中心に活躍している小日向ななせ（こひなた・ななせ）さんが、6th DVD「relax Mont-Blanc」（発売元：エアーコントロール、収録時間：110分、価格：4378円）の発売記念イベントを2月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年1月に約5年ぶりのイメージDVD復帰を果たした小日向さんであるが、今作は（視聴者の）恋愛をサポートするカウンセラーという役どころ。いろいろな衣装を身にまとい、好きな相手の心理や反応をシミュレートするというものである。ロケは8月に都内のスタジオで行なわれている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【小日向ななせ】 自己紹介から始まって、近い距離での接し方を学んだり、バスルームに行って体を洗ってもらったりします。器具を使ってのエクササイズとか、寝ているところを起こすシーンも収録されています。

――特に推したいのは？

【小日向ななせ】 制服姿のシーンです。当初の衣装リストになかったのですが（年齢的に）着られなくなる日が来るかもしれないから、「どうしても着させてほしい」と伝えて用意していただきました。それがカラー（襟）まで白のセーラー服で、優等生のような雰囲気だった点もうれしかったです。

――大人っぽさで攻めたと思うのは？

【小日向ななせ】 畳の部屋でボルドー色のランジェリーを披露するところです。胸の下のほうまで見えるデザインだったし、きれい＆セクシーに撮っていただけたと思います。セーラー服からの展開でこうなるので、ギャップにも注目してほしいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【小日向ななせ】 芸能の仕事を初めて10年くらい経つし、もうちょっと大人の魅力を出していきたいです。グラビアもやれる年齢まで……あと5～6年は続けたいし、タイミングが合えばですがユニット活動などもやれたらなと。もし決まればSNSでお知らせします！

「放課後プリンセス」で人気を博した小日向さんだけに、アイドル復帰となればまた大きな話題になるだろう。役者としては、3月12日から始まる舞台「またかえってきた南無阿弥ティアラ ～魑魅魍魎の女学園における栄光とおだぶつの狭間で足掻く姫とホトケの奇想曲～」にも出演が決定。築地本願寺ブディストホールにて。