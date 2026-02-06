話題の協力型ホラーゲーム「REANIMAL」発売　JAPANNEXT×THQ Nordic Japanの記念キャンペーンがスタート

JAPANNEXTは2月6日、THQ Nordic Japanとの協力により、話題のゲーム「REANIMAL（リアニマル）」の発売を記念して特別なプレゼントキャンペーンを実施すると発表した。このキャンペーンでは、Nintendo Switc 2用ゲームソフトのほか、公式グッズが当たるチャンスが提供されている。

「REANIMAL」は、Little Nightmares I & IIのクリエイターが手掛ける協力型のサバイバルホラー・アドベンチャーゲームだ。ゲームの舞台はダークで不気味な世界で、行方不明になった友達を救い出し、島からの脱出を図る姉弟の物語が展開される。プレイヤーは海と陸を渡り歩き、謎を解きつつ生き延びることが求められる。また、ローカルおよびオンラインでの協力プレイが可能なため、仲間と一緒に恐怖を乗り越える体験ができる。

プレゼントキャンペーンの応募条件は、JAPANNEXTとTHQ Nordic Japanの公式Xアカウントのフォローと、指定されたキャンペーンポストへの引用リポストとなっている。当選者は抽選で選ばれ、Tシャツやオリジナル缶バッジマグネットなどの豪華景品が贈られる。このチャンスを逃さず、ゲームの世界をさらに楽しむためのアイテムを手に入れよう。

ゲームやキャンペーンの詳細は、公式サイトおよび公式Xアカウントをチェックすることで確認できる。興味のある人は、早めの応募を検討してみてほしい。プレゼントキャンペーンの締め切りは2月15日23:59までなので、この機会に新しいホラーアドベンチャーの世界を体感しよう。