144Hz対応23.8型ゲーミングモニターが12,980円！ JAPANNEXT「JN-Ei238G144F」発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは2月19日、23.8インチのIPSパネルを搭載した「JN-Ei238G144F」ゲーミングモニターを、ECサイト限定で12,980円（参考価格:税込）の価格で発売すると発表した。

　「JN-Ei238G144F」は、144Hzの高速リフレッシュレートと0.5msのMPRT応答速度に対応したフルHD（1920×1080）解像度のゲーミングモニターだ。IPSパネルの採用により、視野角は上下左右178度と広く、どの角度から見ても色やコントラストが安定するのが特徴だ。また、最大輝度300cd/m²とsRGB100%の広色域に対応したディスプレイは、クリアで鮮やかな映像表現を実現するという。

　この製品はHDR（ハイダイナミックレンジ）にも対応し、明暗差をよりリアルに表現できる。さらに、AdaptiveSync（FreeSync）技術によりティアリングを防ぎ、滑らかな映像を提供する。長時間の使用でも目の負担を軽くするフリッカーフリーやブルーライト軽減機能も備えている。

　インターフェイスはHDMI1.4とDisplayPort1.2をそれぞれ1ポートずつ搭載し、さまざまな機器との接続に対応。VESAマウントに対応したデザインは、モニターアームへの取り付けも可能で、内蔵された2W×2のステレオスピーカーも標準装備している。購入者には2年間のメーカー保証が付属する。

