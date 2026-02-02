JAPANNEXT、10周年記念で6Kモニターをプレゼント　公式Xキャンペーンを実施

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは2月1日に創業10周年を迎えた。最大の感謝を込めたキャンペーン、「おかげさまで10周年。6Kモニタープレゼントキャンペーン」を実施することを発表した。このキャンペーンは、日頃の購入者やサポーターへの感謝の意を表して行われるもので、抽選でJAPANNEXTの製品が当たるという。

　JAPANNEXTは、2016年2月1日にJAPANNEXT初の液晶モニター「JN-T280UHD」を発売し、今回の10周年を機にさらなる技術の進化を遂げた「JAPANNEXT 6Kモニター」を打ち出すことを発表した。この新製品は、2025年9月のプレスカンファレンスで発表されたものであり、高精細な6K解像度を誇る次世代モニターとして注目されている。型名は「JN-X6K」で、詳細は追って公式発表を行うという。

　この10周年記念キャンペーンは、公式Xで実施される予定で、詳細情報は今後提供される。応募は公式Xを通じて行われることから、気軽に参加できる好機となる。JAPANNEXTは今回のキャンペーンを通じて、多くの人々に最新のテクノロジーを手にしてほしいという想いを込めている。

　10周年を迎えた2026年は、他にも様々な新企画を用意しているという。

