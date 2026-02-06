【最大30%オフ】5K・165Hz・OLEDまで安い！ JAPANNEXTの高性能モニターがAmazon限定セール

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、Amazon.co.jp限定で「バレンタインセール」を2月6日から2月22日23:59までの期間限定で開催する。液晶ディスプレイやモニター製品を手がける同社は、このセールで5K液晶モニターなどの人気製品を最大30%オフで提供する。

　JAPANNEXTのセール対象商品には、高画質を提供する27インチIPSパネル搭載の5K液晶モニター「JN-27IPS5K-C9」や、ゲームに最適な165Hzリフレッシュレートを誇る27インチTNパネルのWQHDゲーミングモニター「JN-T27G165Q-HSP」が含まれている。これらの製品は、それぞれ通常価格82,980円が特別価格58,086円、通常価格26,480円が特別価格18,536円となる。

　さらに14インチIPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルモニター「JN-DMD-i14WX」や、10点マルチタッチ対応の13.3インチOLEDパネルの4Kモバイルモニター「JN-MD-OLED1331UHDR-T」など、注目を集める最先端の製品も多数ラインナップ。ユーザーの使用目的に応じて選べるこの機会に、2台まとめて購入すると合計金額が5%オフになる特典も用意されている。

　今回のセールでは、多種多様なニーズに応える製品が取り揃えられており、ユーザーは自らのデジタル体験を向上させることができる。このバレンタインセールは、質の高いモニターを手頃な価格で手に入れる絶好のチャンスとなっている。

