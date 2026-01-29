27インチ4K×160Hz対応！ JAPANNEXTのMini LEDゲーミングモニターが7万円台で登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、1月29日に新たなゲーミングモニター「JN-IPSM27G1632UF-HSPC6」を発売する。この27インチIPSパネルを採用したモニターは、Mini LEDバックライトとDual Frame Rate（4K:160Hz / フルHD:320Hz）に対応しており、価格は79,980円（直販価格:税込）となる。

　JN-IPSM27G1632UF-HSPC6は、Mini LEDバックライトを取り入れ、ローカルディミング技術を活用することで、明暗を細かく制御できる。4K(3840×2160)の解像度と高リフレッシュレートにより、リアルさ溢れる映像を実現。HDR対応で、最大1500cd/m²の輝度を誇り、sRGB、DCI-P3、Adobe RGBの広色域に対応するため、映像やゲームを色鮮やかに楽しむことが可能だという。

　このモニターは、その高速リフレッシュレートにより、動きの速いFPSゲームやグラフィックを楽しむゲームでもスムーズで遅延の少ないプレイ環境を提供する。HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しむことができ、PS5との4K:120Hzによる接続もサポートされている。さらに、VRR（可変リフレッシュレート）対応により、ティアリングやスタッタリングを抑えた滑らかな映像表示が可能になった。

　多彩な機能がさらに充実しており、高さ調整可能な昇降式スタンドや、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB-Cなどの豊富なインターフェースを備えている。USB-Cポートは、映像出力とPCへの給電がケーブル一本で可能で、ワークスペースをすっきりとまとめられる。PIPとPBP機能も搭載し、複数の入力映像を同時表示できる柔軟性を持つ。

