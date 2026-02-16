JAPANNEXTが高校生映画コンクール「エイガワールドカップ2026」を支援　4K Plusモニター提供

　JAPANNEXTは2月16日、高校生向け映画コンクール「エイガワールドカップ2026」に協賛すると発表した。このイベントは、NPO法人映画甲子園が主催し、若き映画クリエイターたちの才能を世界に披露する重要な場を提供する。

　JAPANNEXTは、映像制作を支援するため、4K Plus解像度を持つ高性能モニターを希望する学校に無料で貸し出す予定だ。このモニターは3840x2560の解像度を持ち、従来の4Kを凌駕する鮮明さを実現するという。動画編集の際、4K映像をフルサイズで表示しながら、ツールやタイムラインを同時に操作可能で、sRGB100%およびDCI-P3 95％の色域をカバーするため、色彩表現にも優れている。

　エイガワールドカップは、15歳から19歳の生徒が制作した映画作品を、日本アカデミー賞受賞者を含む審査員が評価し、優秀作品を表彰するイベントだ。JAPANNEXT製のモニターは、その制作過程で求められるクリエイティブなクオリティをサポートするツールとして大いに期待されている。このような協賛により、JAPANNEXTは映像制作を志す若者たちをさらに力強く後押しする。

