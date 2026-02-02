隠すと撮れない。眼鏡市場のスマートグラス「Linse」のプライバシー仕様がガチ

「眼鏡市場」を展開するメガネトップは2月2日、動画・写真撮影や音楽を楽しめる次世代アイウェア「Linse（リンゼ）」と、オーディオ特化型の「Linse Lite（リンゼライト）」を2月6日より全国の眼鏡市場130店舗で発売すると発表した。渋谷店で開催されたプレス向け説明会では、単なるガジェットではなく「毎日かけるメガネ」としてのプライバシー対策が強調された。

1200万画素カメラとノイキャンマイクを搭載

音声操作でハンズフリー撮影も

メガネトップ商品開発部長の吉田和弘氏は、スマートグラス市場が堅調に推移するなか、本製品を「ガジェットではなく、毎日かけるメガネとして成立するか」を基準に開発したと明かした。福井県鯖江市の自社工場による一貫体制を強みに、調整可能なパーツや軽くて柔軟なフレーム素材を採用し、1日中掛けていても痛みがない快適な掛け心地を追求している。

メインモデルのLinseは、目線の高さに1200万画素のカメラを搭載しており、自分が見ている景色をありのまま記録できる。撮影のシャッター操作は、本体右側のツルにあるボタンだけでなく、専用スマホアプリや音声操作にも対応。これにより調理中やラジコンのメンテナンスといった両手が塞がるシーンでも、ハンズフリーで「自分視点（POV）」の映像を残すことが可能だ。

機能面では、複数のマイクとノイズキャンセリング機能を内蔵。耳を塞がないオープンエアー型のスピーカーにより、周囲の音を聞きながらクリアな通話や音楽鑑賞が楽しめるとうたう。Bluetooth 5.3に対応し、スペック値では約4時間の連続再生時間が可能。

スマートグラス普及の壁となるプライバシー対策にも、同社独自の工夫が施された。撮影中には正面LEDが点灯・点滅して周囲に知らせるほか、シャッター音が鳴る仕組みを導入。さらに、正面のLEDセンサーを塞ぐと撮影が開始されない「気づかれずに撮れない設計」を徹底し、日本の高いプライバシー意識に配慮した仕様となっている。

価格はカメラ・録音・防水機能を備えたLinseが5万5000円、オーディオ特化のLinse Liteが1万9800円。専用アプリはiOSとAndroidの両方に対応する。同社はこのLinseを、日常の思い出記録からビジネス現場での教育ツールまで、幅広いシーンでの活用を提案していく考えだ。