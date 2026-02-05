人気アイドルグループ「まねきケチャ」の赤色担当として活躍する神崎ひな（かんざき・ひな）さんが、1st写真集「ひなたぼっこ」（発行元：G-STYLE、定価：3300円）の発売記念イベントを1月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

アイドルとしての活動を始めたころから、写真集を出すことが夢だったという神崎さん。生誕祭を終えた翌週のイベントということもあって、会場にも多くのファンが詰めかけた。念願の1st写真集は、8月に韓国の釜山でロケが行なわれたそうだ。

――どんな写真が楽しめますか？

【神崎ひな】 街を歩くところから始まり、アイスを買って、ゲームセンターで遊んで、焼肉を食べたりしました。ロリータファッションで魅せる写真もあるし、最初から最後まで、いま出せる最大限の「ひな」を詰め込むことができたと思います。

――お気に入りは？

【神崎ひな】 もう「全部です！」と言いたいですが、やっぱり夏の海で撮りたいと言っていたこともあり、赤のビキニを着て笑顔を見せる表紙が気に入っています。中面ではあまり撮られることのないバックショットもあるし、ぜひ楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【神崎ひな】 黒のドレスを着て、夜のビーチで撮った写真です。普段とぜんぜん違う大人っぽいメイクと髪型に初挑戦。ファンの方々からも「ひなちゃんっぽくない写真が見られて感激」「カッコいいのも似合っているね」と言っていただけました。

――釜山ロケの思い出などは？

【神崎ひな】 特に海鮮が美味しかったのですが、韓国料理をいっぱい食べたこと！ あと、ロケ中に「可愛い子がいる」「誰なの？」という現地の声をスタッフの方がたくさん聞いたそうで、そんなこともあるんだなと思いました（笑）。

――2026年の抱負は？

【神崎ひな】 とにかく楽しむこと。いままで何事も慎重にいこうという気持ちがあったのですが、仕事もプライベートも全部楽しみながら前に進みたいです。グラビアも大好きなので、もっと取り組んでいきたいです。

まねきケチャについては全国6都市でライブツアー「福来来」を開催中。すでに愛知・大阪・栃木の公演は終えていて、2月23日が福岡INSA（インザ）、3月28日が青森Quarter（クォーター）、4月29日が恵比寿LIQUIDROOM（リキッドルーム）というスケジュール。都内でのライブ開催も多いので、公式サイトでチェックしてほしい。