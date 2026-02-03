栄養士やパーソナルトレーナーとして働きながらグラビア活動中の須能咲良（すのう・さくら）さんが、4th DVD「Juicy Body」（発売元：竹書房、収録時間：165分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2024年6月のデビュー以来、95cm・Gカップとむちむちボディーを武器に順調にリリースを重ねる須能さん。4th DVDは10月にフィリピンのプエルトガレラ（リゾート地）でロケが行なわれているが、海外で働くセラピストという役どころである。

――おもしろいですね。

【須能咲良】 日本人を見かけない土地という設定なので、自分から（視聴者に）声をかけて誘っちゃうのですが、そこから恋に落ちるという流れになっています。初めての海外ロケだったし、すごく楽しく撮影できました！

――シーンとしては？

【須能咲良】 まず推したいのがビーチに遊びに行って、日焼け止めを塗ったりしてもらうシーンです。ジャケ写にもなっていますが、過去イチで小さなビキニだったし、ドキドキしながらカメラと向き合いました。

――次に推したいのは？

【須能咲良】 夜の寝室でイチャつくシーンです。服を脱いで大胆なデザインのランジェリーを披露するのですが、衣装やシチュエーションを含めて豪華な雰囲気に仕上がっています。

――セラピスト的なシーンも？

【須能咲良】 ピンク色のユニフォームを着て、カウンセリングや施術をするシーンがあります。脱いだときの水着も可愛い感じなので、こちらも視聴してもらえるとうれしいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【須能咲良】 4枚もDVDリリースができてグラビアにも慣れてきたし、レジェンドの先輩方（葉月あやさんや橋本梨菜さん）に追いつけるように努力を重ねたいです。プライベートでもポールダンスやサーフィンなど、新しい挑戦を増やしたいと考えています。

1月16日には、YouTubeに「すのーちゃんねる」を開設して初配信。デビューの経緯やマイブームなど紹介のほか、ピラティススタジオも経営していて、2店舗目が決まったことなども話しているので要チェック。まだアナウンスはないが、この調子なら5th DVDもリリースされるだろう。