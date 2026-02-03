このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

初海外ロケで「リゾート地のセラピスト」を好演。須能咲良の4th DVDは恋の施術が詰まった意欲作

2026年02月03日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　栄養士やパーソナルトレーナーとして働きながらグラビア活動中の須能咲良（すのう・さくら）さんが、4th DVD「Juicy Body」（発売元：竹書房、収録時間：165分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　2024年6月のデビュー以来、95cm・Gカップとむちむちボディーを武器に順調にリリースを重ねる須能さん。4th DVDは10月にフィリピンのプエルトガレラ（リゾート地）でロケが行なわれているが、海外で働くセラピストという役どころである。

――おもしろいですね。

【須能咲良】　日本人を見かけない土地という設定なので、自分から（視聴者に）声をかけて誘っちゃうのですが、そこから恋に落ちるという流れになっています。初めての海外ロケだったし、すごく楽しく撮影できました！

――シーンとしては？

【須能咲良】　まず推したいのがビーチに遊びに行って、日焼け止めを塗ったりしてもらうシーンです。ジャケ写にもなっていますが、過去イチで小さなビキニだったし、ドキドキしながらカメラと向き合いました。

――次に推したいのは？

【須能咲良】　夜の寝室でイチャつくシーンです。服を脱いで大胆なデザインのランジェリーを披露するのですが、衣装やシチュエーションを含めて豪華な雰囲気に仕上がっています。

――セラピスト的なシーンも？

【須能咲良】　ピンク色のユニフォームを着て、カウンセリングや施術をするシーンがあります。脱いだときの水着も可愛い感じなので、こちらも視聴してもらえるとうれしいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【須能咲良】　4枚もDVDリリースができてグラビアにも慣れてきたし、レジェンドの先輩方（葉月あやさんや橋本梨菜さん）に追いつけるように努力を重ねたいです。プライベートでもポールダンスやサーフィンなど、新しい挑戦を増やしたいと考えています。

　1月16日には、YouTubeに「すのーちゃんねる」を開設して初配信。デビューの経緯やマイブームなど紹介のほか、ピラティススタジオも経営していて、2店舗目が決まったことなども話しているので要チェック。まだアナウンスはないが、この調子なら5th DVDもリリースされるだろう。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中