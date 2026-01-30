GIGABYTE、TRX50マザーボードのBIOS更新でRyzen Threadripper 9000／PRO 9000 WXに対応

GIGABYTEは、AMDの最新プロセッサーであるRyzen Threadripper 9000シリーズとPRO 9000 WXシリーズに対応するTRX50マザーボードのBIOSアップデートを発表した。アップデートは公式サイトからダウンロードできる。

GIGABYTEのTRX50 AERO DとTRX50 AI TOPモデルが、このBIOSアップデートにより、AMDの最先端TSMC 4nmプロセッサーのフルパワーを引き出すことが可能となる。このBIOSはCombo-AGESA 1.0.0.0以降のバージョンを搭載し、TRX50シリーズのマザーボードであればアップデートが可能だ。ユーザーは公式製品ウェブサイトから必要なBIOSをダウンロードし、最新のAMDテクノロジーをシームレスに導入することができる。

GIGABYTEは、AMDと緊密に連携し、このBIOSアップデートをタイムリーに提供することで、ハイエンドシステムの性能を最大限に活用できるよう尽力している。@BIOS、Q-Flash、Q-Flash Plusなどの便利なオプションが用意されており、ユーザーはシステムを安全かつ効率的にアップグレードすることが可能だ。