GIGABYTE「AORUS PRIME 3」3モデル登場、RTX 50シリーズ採用の最新ゲーミングPC

GIGABYTEは、2月13日より新型ゲーミングデスクトップPC「AORUS PRIME 3」シリーズを発売する。ラインナップは3モデルで、価格は「AORUS PRIME 3 AP3A7N7-5100」が418,000円前後、「AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103」が330,000円前後、「AORUS PRIME 3 AP3A5N6-5104」が275,000円前後となる。

AORUS PRIME 3シリーズは、ハイエンドなゲーミングを追求するユーザー向けのデスクトップPCだ。上位モデル「AP3A7N7-5100」は、AMDのRyzen 7 9700XプロセッサとNVIDIAのGeForce RTX 5070グラフィックカードを搭載し、最適化されたパフォーマンスを提供する。中位モデル「AP3A5N6T-5103」や下位モデル「AP3A5N6-5104」も、レスポンスの良いゲームプレイを支えるという。

外装もゲーミングに最適化され、PCケースには効率的な排熱を実現する独自設計が施されている。3基の120mmファンにはARGB LEDリングが搭載され、好みのライティングでデスクトップのカスタマイズが可能だ。また、新機能満載のGIGABYTE Control Centerソフトウェアにより、システム性能のモニタリングやRGBライティングの管理が簡単に行えるという点も見逃せない。

ネットワーク機能として2.5Gbps LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応し、時代の最先端を行く接続性を提供する。ストレージには、1TBのM.2 NVMe PCI-E Gen4 SSDを採用し、OSにはWindows 11 Homeがプリインストールされている。これにより、ゲームに没頭できるだけでなく、クリエイティブな作業も問題なくこなせるだろう。

ディティールにおいても、あらゆる用途に適した最新の技術を取り入れ、次世代のゲーミング体験を実現する「AORUS PRIME 3シリーズ」。詳細はGIGABYTE製品取扱店で確認できる。