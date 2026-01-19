GIGABYTEの新MicroATXマザーボード「B760M DS3H DDR4 GEN5」、1月23日販売開始

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　GIGABYTEは、最新のIntel B760チップセットを搭載した「B760M DS3H DDR4 GEN5」マザーボードを、1月23日からAmazon.co.jpを通じて販売開始する。価格はオープンプライスで、14,800円前後が想定されている。

　この新製品は、高性能でありながら手頃な価格で、最新のPC構成を求めるユーザーに最適化されている。主な特徴には、6+2+1フェーズのデジタル電源設計やDDR4 XMPメモリ対応、さらにはPCIe 5.0 Gen5 x16スロットが備わっている。これにより、次世代の高速なデータ転送が可能となる。

　GIGABYTEのMicroATXマザーボードは、高音質なRealtekオーディオ、2.5GbE有線LAN、4画面出力端子を含む多様な機能を搭載している。また、リアUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポート（10 Gbps）が存在し、接続性も十分だ。さらに、Q-Flash PlusやSmart Fan 6といった便利な機能も搭載している。これにより、家庭用パソコンからゲーミングPCまで、幅広く対応可能だとしている。

■関連サイト

ギガバイト トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月