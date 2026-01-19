GIGABYTEの新MicroATXマザーボード「B760M DS3H DDR4 GEN5」、1月23日販売開始

GIGABYTEは、最新のIntel B760チップセットを搭載した「B760M DS3H DDR4 GEN5」マザーボードを、1月23日からAmazon.co.jpを通じて販売開始する。価格はオープンプライスで、14,800円前後が想定されている。

この新製品は、高性能でありながら手頃な価格で、最新のPC構成を求めるユーザーに最適化されている。主な特徴には、6+2+1フェーズのデジタル電源設計やDDR4 XMPメモリ対応、さらにはPCIe 5.0 Gen5 x16スロットが備わっている。これにより、次世代の高速なデータ転送が可能となる。

GIGABYTEのMicroATXマザーボードは、高音質なRealtekオーディオ、2.5GbE有線LAN、4画面出力端子を含む多様な機能を搭載している。また、リアUSB 3.2 Gen.2 Type-Cポート（10 Gbps）が存在し、接続性も十分だ。さらに、Q-Flash PlusやSmart Fan 6といった便利な機能も搭載している。これにより、家庭用パソコンからゲーミングPCまで、幅広く対応可能だとしている。