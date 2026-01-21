GIGABYTE、ドスパラ専用「B850M FORCE WIFI6E V2」を1月23日発売　AMD B850搭載MicroATXマザーボード

GIGABYTEは、1月23日よりAMD B850チップセットを搭載したドスパラ専用の新製品マザーボード「B850M FORCE WIFI6E V2」を販売開始する。この製品は高性能なMicroATXマザーボードで、最新の技術を用いて設計されている。価格はオープンプライスで、19,800円前後の見込みだ。

この新型マザーボード「B850M FORCE WIFI6E V2」は、8+2+2フェーズ・デジタル電源設計や、VRM用大型ヒートシンク、クリックリリース設計のEZ-Latch PCIe x16スロットなど、パワフルなハードウェア機能が多数搭載されている。また、DDR5 EXPO & XMPに対応し、2メモリスロット構成による高メモリクロックの互換性を誇る。

接続面でも進化を遂げており、リア＆フロントUSB 3.2 Gen.1 Type-C（5Gb/s）をはじめ、単PCIe 5.0および2連PCIe 4.0 M.2スロット、Realtek 2.5 GbE有線LAN、Wi-Fi 6E無線LAN + BT 5.3をサポート。簡単に着脱可能なアンテナ線のEZ-Plugなど、便利で高性能な接続オプションが用意されている。

さらに、設置を簡素化する一体型I/Oバックパネルや、Q-Flash Plus、Smart Fan 6といった利便性を向上させる機能も備えており、3年保証がついているため、長く安心して使用できるだろう。購入や詳細な仕様については、ギガバイト公式ウェブサイトで確認が可能だ。