ホイッスル型USBメモリーはフルコンプしたいですね

サッカー好きは必買!! サンディスクが「FIFAワールドカップ26」公式製品を発売

2026年01月30日 03時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品シリーズを発売開始した。

　発売となったのは、ホイッスル型のUSB Type-Cドライブや大会カラーのSSD、プロ水準のメモリーカードのラインナップだ。

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

　各製品には「FIFAワールドカップ26」の公式ライセンスマークと開催国に着想を得たデザインがあしらわれている。

　すべてサンディスク・オンラインストアで販売を開始した（以下価格は直販のもの）。

☆USB-Cフラッシュドライブ
FIFAワールドカップ26エディション
64GB：2640円、128GB：3740円

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

シーケンシャル読み出しパフォーマンスは300MB/sだ

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

Androidスマートフォンとタブレット、macOSおよびWindowsパソコンに対応

☆ポータブルSSD
FIFAワールドカップ26エディション
1TB：2万0460円

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

USB3.2 Gen2 Type-Cでデータ転送速度最大800MB/秒

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

☆CFexpress Type B カード
FIFAワールドカップ26エディション
256GB:3万2560円

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

書き込み最大1200MB/s、読み出し最大1700MB/s

☆SD UHS-II カード
FIFAワールドカップ26エディション
128GB：2万1120円

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

データ転送速度最大300MB/s

☆USB-C フラッシュドライブ
FIFAワールドカップ26ゴールドエディション
☆CFexpress Type B カード
FIFAワールドカップ26エディション
は今春発売予定。

〇サンディスクのコンシューマー製品担当シニアバイスプレジデントのJanet Allgaier氏のメッセージ
　「FIFAワールドカップ26は、人類史上最も多くの人が撮影し、記録し、共有するスポーツイベントの一つとなるでしょう。サンディスクはどんな瞬間も逃さない製品を提供できることを誇りに思います。公式ライセンス製品により、世界中の熱いファンやクリエイターが自分の手でサッカーの歴史を記録できるツールを提供します」

サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品

