サッカー好きは必買!! サンディスクが「FIFAワールドカップ26」公式製品を発売





サンディスクは「FIFAワールドカップ26」公式ライセンス製品シリーズを発売開始した。

発売となったのは、ホイッスル型のUSB Type-Cドライブや大会カラーのSSD、プロ水準のメモリーカードのラインナップだ。

各製品には「FIFAワールドカップ26」の公式ライセンスマークと開催国に着想を得たデザインがあしらわれている。

すべてサンディスク・オンラインストアで販売を開始した（以下価格は直販のもの）。

☆USB-Cフラッシュドライブ

FIFAワールドカップ26エディション

64GB：2640円、128GB：3740円

☆ポータブルSSD

FIFAワールドカップ26エディション

1TB：2万0460円

☆CFexpress Type B カード

FIFAワールドカップ26エディション

256GB:3万2560円

☆SD UHS-II カード

FIFAワールドカップ26エディション

128GB：2万1120円

☆USB-C フラッシュドライブ

FIFAワールドカップ26ゴールドエディション

☆CFexpress Type B カード

FIFAワールドカップ26エディション

は今春発売予定。

〇サンディスクのコンシューマー製品担当シニアバイスプレジデントのJanet Allgaier氏のメッセージ

「FIFAワールドカップ26は、人類史上最も多くの人が撮影し、記録し、共有するスポーツイベントの一つとなるでしょう。サンディスクはどんな瞬間も逃さない製品を提供できることを誇りに思います。公式ライセンス製品により、世界中の熱いファンやクリエイターが自分の手でサッカーの歴史を記録できるツールを提供します」