Amazon「暮らし応援 Winter SALE」開催中！ MacBook Airやソニーのノイズキャンセリングヘッドホンが安い！

Amazonでは「Amazon 暮らし応援 Winter SALE」を1月27日8時59分まで開催中。
1月23日17時時点では、アップル「MacBook Air（13-inch, M4, 2025）」「iPad mini(A17 Pro, 128GB)」、モトローラ「g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB」、ソニー「ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4」などがセール価格になっている。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: Apple Intelligence のために設計、13.6 インチ Liquid Retina ディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ、12MP センターフレームカメラ、Touch ID - スターライト
参考価格：16万4800円
↓
セール価格：14万1800円（14%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スターライト
参考価格：9万4800円
↓
セール価格：8万9800円（5%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Motorola(モトローラ)motorola g66j 5G PANTONE｜8GB/128GB｜グレーミスト｜SIMフリースマホ本体端末｜NFC/FeliCa対応｜FMラジオ搭載｜正規代理店品｜6.7インチ｜FHD+｜IP68・IP69防水防塵｜大容量バッテリー5,200mAh｜PB810001JP
参考価格：3万1636円
↓
セール価格：2万5920円（18%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|ソニー(SONY) ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン WH-1000XM4 : LDAC/Amazon Alexa搭載/Bluetooth/ハイレゾ 最大30時間連続再生 密閉型 マイク付 2020年モデル 360 Reality Audio認定モデル ブラック WH-1000XM4 BM
参考価格：2万8200円
↓
セール価格：2万4200円（14%オフ）
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
