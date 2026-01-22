日本HPが2026年の新AI戦略と「世界最薄モバイルノート」など新型PCを発表!!

「HP OmniBook Ultra 14」は最厚部が10.7mmの世界最薄ノートPCです





日本HPは事業戦略発表会を行ない、個人・法人向けノートPCの2026年モデルを発表した。

冒頭、代表取締役・社長執行役員の岡戸伸樹氏が登壇し、主要なローカルSLMおよびLLMの活用と普及を目的とした「HP ハイブリッドAI推進コミッティ」を複数の会員企業と共に設立することを発表した。

参加・賛同企業には、マイクロソフト、エヌビディア、インテル、クアルコム、楽天グループなどが並び、各社の強みを組み合わせ、あらゆる業種・業態の日本企業を対象に無償、有償のプログラムの提供を2026年4月から開始する。幹事企業であるWEELとGxPの2社が、日本HP の法人顧客向けのAI活用提案を支援する。

また、エンタープライズ向けAI スタートアップのUpstage AIとの戦略的アライアンスを締結したことを発表。日本HPはUpstageが提供する世界最高水準のドキュメントAIソリューションと日本語に最適化されたLLM搭載AI ワークステーション統合パッケージ「SolarBox」を、2026年春より日本国内で展開する。

次世代AI PCのラインアップを拡大

個人向けノートPC

「HP OmniBook」シリーズ

最厚部が10.7mmの世界最薄ノート

☆HP OmniBook Ultra 14 AI PC

14型の薄型モバイルノートで、前モデルより5%薄く、52%軽くなっている。CPUはインテルの次世代Core Ultra Series3とSnapdragon Xから選択できる。

ディスプレーは最高で3K(2880×1800ドット)のOLEDを搭載。500nit、100%DCI-P3、120Hz、HP Eye Ease内蔵だ。

インターフェースはThunderbolt4（スナップドラゴンではUSB Type-C）×3でPowerDelivery3.1、DisplayPort2.1、電源オフUSBチャージ機能対応、オーディオコンボジャック。

新しい姿勢検出機能により、首が傾いているか、猫背になっているか、または不自然な角度になっているかを検知してくれる。

サイズは311×215×7.3～10.7mmで、重さは約1.28kg。

・HP OmniBook Ultra 14 AI PC（インテル）

31万9000円～・2月下旬発売

CPUは「Core Ultra 7 356H」または「Core Ultra X9 388H」で、メインメモリーは32/64GB、SSDは1/2TBを内蔵する。

・HP OmniBook Ultra 14 AI PC（Qualcomm）

26万9500円～・3月下旬発売

CPUは「Snapdragon X Plus X2P-64-100」または「Snapdragon X Elite X2E-90-100」で、メインメモリーは16/32GB、SSDは1/2TBを内蔵する。

☆HP OmniBook X Flip 14 AI PC

こちらはディスプレーが360度回転する14型の2in1ノートで、CPUはインテルの次世代Core Ultra Series3とAMD Ryzen AIから選択できる。

ディスプレーは最高で3K(2880×1800ドット)のOLEDで500nit、100%DCI-P3、120Hz、HP Eye Ease内蔵。

インターフェースはThunderbolt4（またはUSB Type-C）×2でPowerDelivery3.1、DisplayPort2.1、電源オフUSBチャージ機能対応、HDMI2.1、オーディオコンボジャックを搭載する。

サイズは313×218×14.4mmで、重さは約1.39kg。

・HP OmniBook X Flip 14 AI PC（インテル）

22万9900円～・2月下旬発売

CPUは「Core Ultra 5 325」または「Core Ultra 7 356H」でNPUは47/50TOPSを内蔵する。メインメモリーは16/32GB、SSDは512GB/1TBを内蔵する。

・HP OmniBook X Flip 14 AI PC （AMD）

22万0000円～・2月下旬発売

CPUはAMDの「Ryzen AI 5 435」または「Ryzen AI 7 450」でメインメモリーは16/32GB、SSDは512GB/1TBを内蔵する。

☆HP OmniBook X 14 AI PC

22万0000円～・5月以降発売

タッチディスプレーも選べる14型ノートで、CPUは「Core Ultra 5 325」または「Core Ultra 7 356H」、メインメモリーは16/32GB、SSDは1TBを内蔵する。

ディスプレーは14インチ2KOLEDまたは、３KOLEDタッチ対応。インターフェースはThunderbolt4×2、Type-A×2、HDMI2.1、オーディオコンボジャックを搭載する。

サイズは313×225×8.9-12.64mmで、重さは約1.29kg。

法人向けも新CPU搭載

キーボード型のモバイルPCも

「HP EliteBook」

☆HP EliteBook X G2i 14 AI PC

51万0400円～・2月6日発売

「HP EliteBook X G2i 14 AI PC」は、1kgという軽量ながら29時間のバッテリー駆動を実現したモバイルノート。

CPUは「Core Ultra X7 358H」でメインメモリーは32GB、SSDは1TBを内蔵する。

ディスプレーは14インチのWUXGA（1920×1200ドット）で300ニト、インターフェースは、右側にUSB Type-C、USB Type-A、セキュリティーロック、左側にはThunderbolt4×2、HDMI2.1、オーディオコンボジャックを装備する。

サイズは312.7×217×17.15mmで重さは1.041kg～。

☆HP EliteBook X Flip G2i 14 AI PC

52万5800円～・2月6日発売

ディスプレーが360度回転するフリップモデルでCPUは「Core Ultra X7 358H」でメインメモリーは32GB、SSDは1TBを内蔵する。

ディスプレーは14インチのWUXGA（1920×1200ドット）タッチ対応で800ニト。インターフェースは、右側にUSB Type-C、USB Type-A、セキュリティーロック、左側にはThunderbolt4×2、HDMI2.1、オーディオコンボジャックを装備する。

サイズは312.7×219.9×17.2mmで重さは1.457kg～。

Ryze AIを内蔵したキーボード型PC

☆HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC

キーボード型のRyzen AI内蔵Copilot+PC。ディスプレーのある場所に持ち歩いて、大画面で使える、持ち運べるフルキーボードなモバイルPCである。

CPUはAMD「Ryzen AI 5 330」または「Ryzen AI 7 PRO 350」でメインメモリーは16/32GB、SSDは256/512GB。

最大解像度はUSB4 Type-Cでは7680×2160ドット・60Hz、USB Type-Cでは3840×2160ドット・60Hz。

インターフェースはUSB4 Type-CとUSB Type-C。サイズは357.95×118.5×12.5-17.5mm、重さはバッテリーなしで約676g、32Whバッテリー内蔵で約768g。

ゲーミングはOMENとHyperXを統合

ノートPCは「HyperX OMEN」



☆HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop

価格未定・4月中旬以降発売

HPのマスターゲーミングブランドを「HyperX」に統合し、ゲーミングPC、ディスプレイ、周辺機器、ソフトウェア分野で培ってきた長年にわたるイノベーションを結集する。

「OMEN MAX 16」はCPUにインテル「Core Ultra 200HXシリーズ」またはAMD「Ryzen AI 9 HX 475」、GPUにはNVIDIA GeForce RTX5090まで搭載可能。最大300W のTPPで前世代比で50W増、20％向上という高いパフォーマンスを発揮する。

高負荷時でも安定した冷却性能を維持するため、再設計された「OMEN Tempest Cooling テクノロジー Pro」システムを採用。トリプルファンによる冷却効率の向上と、内部の埃の堆積を軽減する「OMEN Fan Cleaner テクノロジー」を搭載する。

1Kポーリングレートキーボードを採用。前世代比（OMEN17比）で最大4倍のポーリングレートによりキー入力遅延を軽減する。

16インチの2.5K（2560 ×1600）OLEDディスプレーは500nit、240 Hz。

☆HyperX OMEN 15 Gaming Laptop

24万6500円～・2月中旬発売

CPUに「CoreUltra 9 386H」またはAMD「Ryzen 9 8945HX」を、GPUには「GeForce RTX5070」まで搭載可能。

15.3インチの2.5K（2560×1600）ディスプレーは3ms、180Hz。OLEDパネル搭載モデルはで4月以降発売予定。

☆HyperX Clutch Tachi ゲーミングレバーレス アーケードコントローラー

価格未定・2026年前半発売

☆HyperX Alloy Origins 2 1800 ゲーミングキーボード

2万2800円・1月22日発売

☆HyperX Alloy Origins 2 65 ゲーミングキーボード

1万8000円・1月22日発売

☆HyperX Eve 1800 ゲーミングキーボード

8980円・1月22日発売