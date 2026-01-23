会議を止めない──ナイスモバイルが新ディスプレイ「ミラーリングディスプレイⅢ」を発表

ナイスモバイルは1月22日、新製品「ミラーリングディスプレイⅢ」を発売すると発表した。前世代からの進化を遂げたこのディスプレイは、PC、タブレット、スマートフォンからのワイヤレス投影をさらに容易にし、多数の接続オプションで企業の生産性向上を後押しするという。

ミラーリングディスプレイⅢは、さまざまなワイヤレス接続方法に対応しており、AirPlay、Miracast、Chromecast、専用アプリ「MAXHUB Share」、及びワイヤレスドングル（2個付属）を利用できる。投影の手間を省くことで、会議の開始をスムーズに行うことが可能だ。また、PIP（Picture in Picture）やPBP（Picture by Picture）機能により、複数の情報を同一画面で同時に表示でき、より効果的な会議進行が期待される。

このディスプレイは43インチから98インチまでの7種類のサイズが用意されており、どんな会議室にも最適なサイズを選択できる。スピーカー出力も強化されており、16W×2のパワーで会議体験をより充実させる。また、HDMIやUSB Type-Cの外部入力にも対応し、多様なデバイスとの連携を簡単にする。

価格はオープンとなっている。