AmazonスマイルSALE、1月27日9時より開催！ 「まだ買ってない」を「もう買った！」にしちゃおう

2026年がスタートしてそろそろ1ヵ月が経とうとしていますが、みなさん、そろそろ買い物したくなってきたんじゃないですか？ 買うかどうかを悩んでドキドキして、購入を決めて手元に届くまでワクワクして、箱を開封して商品を手にしたときに満たされて……。そんな買い物体験をおトクに楽しめるセールの期間がやってまいりました。

Amazonは、1月27日9時から開催されるセール、「AmazonスマイルSALE」の告知ページを公開しました。

ガジェット、家電、日用品、気になってたアレやコレが、しれっと“今だけ価格”に切り替わるあの瞬間。カートに入れっぱなしで寝かせていた商品が、急にこちらを見つめ返してきます。「買う？ 買わない？」その問いに向き合う日が来ました。

そもそもAmazonスマイルSALEって何？

AmazonスマイルSALEとは、Amazonが定期的に開催する 人気商品を特別価格で提供するセールイベント。Amazonのアカウントがあれば、プライム会員でなくても参加可能です。

生活家電・テレビ・イヤホン・PCから、食品・飲料・お酒・日用品まで、幅広いカテゴリの商品が割引対象になります。

1月27日9時〜2月2日23時59分まで。一部大型機器や人気商品は初日に売り切れが出る可能性があるので、お早めに。

今のうちにやっておくべきことは？

■ポイントアップキャンペーンを確認する

エントリーした上で、対象期間中に1万円以上（税込）の注文で、Amazonポイントが付与されるポイントアップキャンペーンが実施されます。

多くの商品をセールで購入するとなれば、還元ポイントも多くなるはず。セール参加の際は、参加条件はどうなっているかなどを事前に確認しておくことをオススメします。

■「ほしいものリスト」にほしい商品を追加する

Amazonのアカウントに紐づいた「ほしいものリスト」に登録した商品なら、セールの通知を受け取れます。買いたい商品のページにある「リストに追加」をタップ／クリックして、気になるものはあらかじめリストに追加しておきましょう。

ただし、人気の商品は通知が届いた頃にはもう売り切れているというケースもあります。セールが開始したタイミングで、自分自身でチェックすることも大切です。

■「Amazonショッピングアプリ」をインストールする

iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットでアプリをダウンロード・インストールし、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しを防げるかもしれません。

・iOS版（App Store）はこちら

・Android版（Google Play）はこちら

AmazonスマイルSALEは、必要なものや気になっていた商品を、普段より手に取りやすい価格で検討できる機会です。割引は期間限定で、人気商品は早期に在庫がなくなることもあります。関心がある商品があれば、価格や条件を確認したうえで、「まだ買ってない」を「もう買った！」にしてみてはいかがでしょうか。

