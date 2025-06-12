リモートアクセスVPNはどう守る？ ヤマハが事例で解説する無料ウェビナー

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ヤマハは、最新のネットワーク技術を学ぶ絶好の機会として「ヤマハネットワーク ウェビナー」をオンラインで開催する。参加費は無料で、事前申込が必須だ。定員は500名と限られているので、早めの申し込みが推奨される。

　本ウェビナーは、ヤマハネットワーク製品の知識や技術を基礎から応用まで幅広くカバーしていることが特徴だ。ウェビナーは「Zoom ウェビナー」を利用して配信され、参加するためにはPCやタブレットなどのモバイル端末とインターネット環境が必要となる。主催者より事前に招待メールで提供されるURLにアクセスすることで、ウェビナーに参加できる。

　1月29日には「【事例公開】ヤマハルーター×外部認証で実現。ユーザー企業に聞く、安全なリモートアクセスVPNの導入と運用」、2月17日には「既存ネットワークを変えずに強化する！ヤマハルーター活用CloudflareSASE最新ソリューション」といったタイトルで、それぞれ45分から1時間のセッションが予定されている。技術者や中堅・中小企業でSASEソリューションを検討中の方にとっては、運用負荷を抑えたセキュリティ強化策を学ぶ絶好の機会だ。

　ヤマハは、本ウェビナーを通じて参加者のネットワーク技術に関するスキルアップを支援すると同時に、ヤマハルーターの活用方法を紹介することで自社製品の普及を目指している。申し込みは公式ウェブサイトから行え、当日予告なく内容が変更される場合もあるため、最新情報の確認が重要だ。

■関連サイト

ヤマハ ネットワーク トップへ

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
04月
07月
10月
2023年
03月
07月
11月
2022年
08月
09月
2021年
03月
04月