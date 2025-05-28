ひとり情シスの悩みを解決！ ヤマハ「NWR100」で始めるシンプルなネットワーク運用

中小規模企業が抱える「ひとり情シス」の悩みを解決すべく、ヤマハの無線LANルーター「NWR100」に焦点を当てたSCSK主催のウェビナー「NWR100で始める“ひとり情シス”の味方 ～小規模オフィス／店舗に最適：シンプル運用とトラブル早期解決のポイント～」が、2月26日にオンラインで開催される。事前登録をすれば無料で参加できるこのイベントは、多くの情報システム担当者にとって見逃せない内容となりそうだ。

ヤマハの「NWR100」は、小規模オフィスや店舗におけるネットワーク運用の課題を解消するために開発された無線LANルーターだ。その最大の特徴は「ウェルネスモニター」によるネットワーク不調の可視化機能にある。この機能は、迅速なトラブル解決を可能にし、運用の負荷を軽減するために設計されている。また、シンプルな運用が求められる環境においても適用し、安定した社内Wi-Fiとインターネット接続の確保を支援する。

本ウェビナーは、SCSKとヤマハのエキスパートによる登壇が予定されており、「NWR100」を用いた最適なネットワーク運用のポイントが詳しく説明されるという。そのため、初めてのネットワーク機器導入や見直しを考えている企業担当者にとっては、有意義な情報が得られる機会となるだろう。