ひとり情シスの悩みを解決！ ヤマハ「NWR100」で始めるシンプルなネットワーク運用

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　中小規模企業が抱える「ひとり情シス」の悩みを解決すべく、ヤマハの無線LANルーター「NWR100」に焦点を当てたSCSK主催のウェビナー「NWR100で始める“ひとり情シス”の味方 ～小規模オフィス／店舗に最適：シンプル運用とトラブル早期解決のポイント～」が、2月26日にオンラインで開催される。事前登録をすれば無料で参加できるこのイベントは、多くの情報システム担当者にとって見逃せない内容となりそうだ。

　ヤマハの「NWR100」は、小規模オフィスや店舗におけるネットワーク運用の課題を解消するために開発された無線LANルーターだ。その最大の特徴は「ウェルネスモニター」によるネットワーク不調の可視化機能にある。この機能は、迅速なトラブル解決を可能にし、運用の負荷を軽減するために設計されている。また、シンプルな運用が求められる環境においても適用し、安定した社内Wi-Fiとインターネット接続の確保を支援する。

　本ウェビナーは、SCSKとヤマハのエキスパートによる登壇が予定されており、「NWR100」を用いた最適なネットワーク運用のポイントが詳しく説明されるという。そのため、初めてのネットワーク機器導入や見直しを考えている企業担当者にとっては、有意義な情報が得られる機会となるだろう。

 

■関連サイト

ヤマハ ネットワーク トップへ

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
04月
07月
10月
2023年
03月
07月
11月
2022年
08月
09月
2021年
03月
04月