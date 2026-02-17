メモリー＆SSD高騰で待つほど高価に？ 値上げに負けない「PC選び」
アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026March』は2月24日(火)発売です。
特集など内容の詳細は以下。
【表紙の人】
榎本ゆいな
【特集】
今どきノートPCの買い方 2026年の最新CPU動向
【特集】
目的別お買い得PC
【特集】
AI時代のブラウザー選び
【特報】
INTERVIEW Kis-My-Ft2 宮田俊哉
【特報】
Parsecで遠隔操作
【特報】
Nano Bananaの基礎知識
【連載ほか】
アスキースマホ総研
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
3月7日（土）は秋葉原へ! TOKYO Gaming-PC STREET 7開催
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク
■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911294-8
■ 発売：2026年02月24日
■ 定価：本体780円＋税
