このページの本文へ

2月24日（火）発売！紙の週刊アスキーです

週刊アスキー特別編集　週アス2026March

2026年02月24日 00時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

メモリー＆SSD高騰で待つほど高価に？　値上げに負けない「PC選び」

週刊アスキー特別編集　週アス2026March(アスキームック)[Amazon]

アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026March』は2月24日(火)発売です。

購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。
★2月24日0時以降、アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
榎本ゆいな

【特集】
今どきノートPCの買い方 2026年の最新CPU動向

【特集】
目的別お買い得PC

【特集】
春商戦＆新生活 高コスパスマホでエンジョイ

【特集】
Windows 11は初期設定のままでいいの?

【特集】
AI時代のブラウザー選び

【特報】
INTERVIEW Kis-My-Ft2 宮田俊哉

【特報】
Parsecで遠隔操作

【特報】
Nano Bananaの基礎知識

【連載ほか】
アスキースマホ総研
ASCII PowerReview
ソニー愛が止まらない
ジサトラ（自作虎の巻）
3月7日（土）は秋葉原へ! TOKYO Gaming-PC STREET 7開催
アップアップガールズ（アスキー）
アスキーグルメのわんぱくごはんトーク

週刊アスキー特別編集　週アス2026March(アスキームック)[Amazon]

■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911294-8
■ 発売：2026年02月24日
■ 定価：本体780円＋税

　

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

週刊アスキー最新号

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

ASCII.jp Focus

一覧へ

MITテクノロジーレビュー

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中