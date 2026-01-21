コミケやコスホリでも大人気。クリエイターとしての才能も発揮する村雨芙美（むらさめ・ふみ）さんが、8th DVD「vs仮想エロス Part2」（発売元：エアーコントロール、収録時間：150分、価格：4378円）の発売記念イベントを12月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年夏に都内近郊で撮影された8th DVDは、異なる4つのシチュエーションで魅せる人気シリーズの第2弾。今回は彼氏とのイチャラブ、生徒から恋の悩みを相談される教師、大怪獣が襲来したときのカップル、妻帯者との密会という多彩な設定になっている。

――さすがですね。

【村雨芙美】 まず彼氏とのイチャラブですが、夏らしくプールに行ってデートを楽しむ感じ。水中でいろいろなことをやっています。密会シーンもバスルームでシャワーを浴びたり寝室でイチャつく展開ですが、私らしいこだわりが詰まっています。

――オススメは？

【村雨芙美】 教師を演じたシーンです。3rd DVD「7限目の課外授業」が好評をいただいたので再挑戦したのですが、台本を見たときに「これじゃ売れない」と感じて、監督さんに伝えて直してもらったりも。声や息づかいを含めて臨場感あふれるシーンに仕上がりました。

――大怪獣が襲来というのも、イメージDVDでは聞いたことがない設定ですが。

【村雨芙美】 これはDVDメーカー側の要望だったのですが、「世界が破滅しそうな日にカップルがなにをするか？」が映像で表現されています。顔を泥だらけにしながら避難先で起こるあれやこれやを楽しんでほしいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【村雨芙美】 DVDリリース10本を達成するのはもちろん、紙の写真集が出せるように努力を積み重ねていきたいです。自分でグッズをデザインして、即売会にもたくさん出たいです。期待していてください！

ステージには自身でデザインしたTシャツを着て登場。ハンバーガーとポテトがモチーフだというが、右肩に「MRSM（むらさめ）」という文字が入っているのがポイント。団結力を高めるファン必須のアイテムとして、これから効果を発揮しそうだ。