バイトの面接官、“店長のAIアバター”!? 自動面接サービス「AIバイト面接」登場

アルバイトの採用現場では、応募数の増減や面接対応の負担といった課題が常に付きまとう。限られた人員で選考を回しつつ、応募者一人ひとりに公平な機会を提供することは容易ではない。こうした状況の中で、面接そのものをAIに委ねるという発想が、現実的な選択肢として浮上しつつある。

FLATBOYSは1月14日、AIアバター技術を用いたアルバイト採用支援サービス「AIバイト面接」のα版事前登録受付の開始を発表した。

生成AIとAIアバターを組み合わせ、アルバイト面接の進行や回答の記録・評価支援を自動で実施する新しい採用支援サービス。企業が面接対応にかかる人的コストを削減しつつ、応募者が時間や場所を選ばずに面接を受けられる柔軟な体験を提供するという。

同サービスでは、実在する社員をアバター化した面接官や、オリジナル・プリセットのアバターを活用可能としている。また日程調整が不要で、深夜や祝日でもAI面接官が対応するため、応募者側の利便性向上が図られている。

面接時の表情や声、会話内容をAIが解析し「やる気度」をスコア化する機能も盛り込まれており、これにより一次評価の代替を目指すとしている。

FLATBOYSはすでに一部クライアントに先行トライアルを提供しており、今回のα版では新規企業向けの事前登録を受け付ける。α版登録企業には、正式リリース前の優先利用や特別条件の案内、オリジナルアバター開発の特別条件などの特典を予定している。

今回はアルバイト採用プロセスにAI技術を導入することで、採用活動の効率化と応募者体験の向上を同時に実現することを狙いとしている。

AIアバターによる面接対応は、採用担当者の工数削減と応募者の利便性向上を同時に実現し得る点で意義が大きいだろう。時間帯や場所に左右されず面接を受けられる仕組みは、応募機会の拡大につながり、一次選考を効率化する手段として一定の合理性をそなえている。

一方で、AIによる評価指標が応募者の適性をどこまで正確に捉えられるかは慎重に見極める必要がある。面接という対話の中で生まれる微妙なニュアンスや人柄を、数値化や自動判定だけで十分に評価できるのかは、今後の検証課題だといえる。