貼るだけで使える手帳型スマホケース　自己吸着シート採用モデルが発売

エレコムは1月13日、スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用した手帳型マルチスマホケースを新たに発売した。この製品は、どの機種にも対応可能で、大型カメラ用端末も問題なく使用できる2タイプの商品を提供している。価格はオープン価格で、購入者は用途に応じて選択できる。

新発売の「手帳型マルチスマホケース」には、薄型・軽量タイプと、4つのカードポケットとハンドストラップが付属したタイプの2つのオプションがある。薄型・軽量タイプは、スマートフォン本体の薄さや軽さを損なわない設計で、柔らかなソフトレザー素材を採用し、スリムでスタイリッシュなデザインとなっている。フラップの内側には、メモやカードを収納できるポケットも装備され、ICカードをそのまま利用することが可能だ。

一方で、4つのカードポケットとハンドストラップが付属したモデルは、カード収納とともに落下防止のハンドストラップが特徴。フラップの内側に4つのカードポケットがあり、こちらもICカードをそのまま使用でき、使い勝手が良い。いずれのタイプも、端末に関わらず使用できる自己吸着シートを採用しており、簡単に装着可能なサイドマグネットも特長のひとつである。

さらに、どちらのタイプもフラップを三角形に折ることでスタンドとして使用できるため、動画視聴や通話時に便利だ。また、背面フラップを折りたたむことで、ケースを装着したまま写真撮影が可能なため、ケースを取り外す手間が省けるという。 サイズはSとLの2サイズ展開があり、ライフスタイルに合わせて選択できる。