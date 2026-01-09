これは反則級！資さんの「豚汁うどん」→「鍋」に 冬に勝ちにきた

資さんうどんは1月15日9時より、冬季限定メニュー「豚汁鍋うどん」と「旨辛豚汁鍋うどん」を販売します。

豚汁うどんが鍋仕立てになって帰ってきた！

“豚汁うどん”は昨年も提供されていた人気メニュー。今年は鍋仕立てに変更され、最後まで熱々で味わえる形に仕上がりました。

▲豚汁鍋うどん ごぼ天3本セット 959円～、単品 899円～

新発売の「豚汁鍋うどん」は、店内で仕込む冬季限定の豚汁に、資さんうどん特製のうどんを合わせた一杯です。

豚肉をはじめ、里芋、大根、人参、ごぼう、玉ねぎ、白菜、しめじ、ねぎ、厚揚げ、丸天、かまぼこ、たまごの13種類の具材を使用しています。

味噌をベースに酒粕を加えることでコクを持たせ、柚子胡椒をアクセントとして用いている点が特徴です。

柚子胡椒は別皿でも提供され、辛さの調整が可能です。ごぼ天3本が付いたセットメニューも用意されています。

▲旨辛豚汁鍋うどん ごぼ天3本セット 999円～、単品 939円～

「旨辛豚汁鍋うどん」は、豚汁鍋うどんをベースに、別添の旨辛みそを加えて味わうメニューです。

旨辛みそには麦味噌と豆味噌を使用し、にんにく、しょうが、唐辛子、練りごまなどを加えています。

豚汁に辛味とコクを加えることで、より深みのある味わいへと変化するといいます。こちらもごぼ天3本が付いたセットを選べます。

店内仕込みの豚汁を最後まで熱々！

冬に勝ちにきた

寒さが増すこの時期に、鍋仕立てで登場する豚汁うどん。反則級とも言えるアツアツ間違いなしのうれしい進化です。具材の多さや味変の工夫から、最後まで飽きずに食べ進められそう。

ホットな刺激をプラスできる「旨辛」バージョンも用意されているのも上がりますね。温かいメニューが恋しくなる日に、ほっと温まる一杯を味わっては？



北九州発のうどんチェーン 資さんうどんは、今は関東にも進出してきているので、お近くに店舗がないかチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。