海鮮はみでている！豪華「恵方巻」880円～！予約は早めがオススメ

小僧寿しは2月3日限定で「縁起巻」（恵方巻）各種を発売する。ただいま店舗にて予約受付中。

2月3日限定発売「縁起巻」

持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、節分に向けて種類豊富な恵方巻が登場。

海鮮をふんだんに使用した「特選海鮮縁起巻」をはじめ、バラエティ豊かな「縁起巻」（恵方巻）を用意。小僧寿しでは、“福”を巻き込むよう、真心こめて一本一本店内製造にこだわっているという。

▲「特選 海鮮縁起巻」1本 1740円、ハーフ 880円

特選上えび、青森県産サーモン、まぐろ、いくらなど、選び抜いた海鮮を豪華に巻き込んだ、食べ応えも満足感も格別な一本。

▲「活〆穴子 上縁起巻」（長さ：約18cm）1200円

ふっくら炊き上げた活〆穴子と肉厚椎茸が織りなす、風味豊かな味わい。素材の旨みを存分に楽しめる、贅沢な大人の縁起巻。

▲「元祖 小僧縁起巻」（長さ：約18cm）640円

玉子やかんぴょうなど、七福食材を使用した伝統の味。世代を問わず楽しめる、安心のおいしさ。

▲「小鬼ちゃん縁起中巻」（長さ：約18cm）330円

かにかま、玉子、胡瓜を使用した、やさしい味わいのサラダ巻。子供も食べやすい、人気の中巻。

▲「まるかぶり中巻」（長さ：約18cm）380円

食べやすいサイズ感で、節分の丸かぶりにぴったり。お手頃価格がうれしい、ロングセラー商品。

▲「ねぎまぐろ中巻」（長さ：約18cm）590円

まぐろの旨みとねぎの香りが相性抜群。節分でも普段使いでも人気の定番人気のねぎまぐろの中巻。

▲「はみ出るサーモン中巻」（長さ：約18cm）880円

ほどよく脂がのったおいしさ五つ星の「ファイブスターサーモン」が主役。はみ出すほどのボリュームで、サーモン好きにはたまらない贅沢中巻。

▲「満腹！照焼チキン巻」（長さ:1本約18cm/ハーフ約9cm）1本 790円、ハーフ 420円

香ばしく焼き上げた照焼きチキンに、玉子とリーフレタスを合わせた食べ応え満点の一本。お肉派の方にもおすすめの洋風縁起巻。

▲「えびたっぷりサラダ巻」（長さ:ハーフ約9cm）530円

プリッとしたえびをたっぷり使用。クリームチーズとアボカドマヨネーズが味の決め手。やさしい甘さの薄焼き玉子で包み込み、見た目も華やかな黄色が幸福を呼び込む縁起の良いサラダ巻。



◆販売日：2月3日

※節分当日は、大変混雑が予想されるため、早めの予約がオススメとのこと。

ネタがふんだんに盛り付けられた

見た目から上がる恵方巻

公式画像だとどの商品も端から具材がはみ出ていて豪快！見た目からして上がりそう。種類も豊富で迷ってしまいそうだ。



大人から子供まで楽しめるラインナップを取り揃えているので、縁起をかついで家族や自分向けに楽しんでみてはいかがだろうか。ちなみに今年の恵方は「南南東」。節分当日は南南東をむいて恵方巻を食べよう！

（※文中の価格はすべて税込）