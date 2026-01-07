このページの本文へ

ソフトバンク、ウェブでのeSIM再発行は無料に　SNSで有料化への不満の声多く

2026年01月07日 10時45分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ソフトバンクは、昨年8月20日に値上げした事務手数料のうち、ウェブでの手続きによるSIM再発行と端末購入をともなわない機種変更について、eSIMは無料に、物理SIMカードについては1100円に改定する（2026年1月21日から）。

ソフトバンク

ソフトバンク／ワイモバではeSIMの移動に3850円かかっていた
ユーザーからの意見を踏まえて、ウェブでの手続きでは無料に

　昨年8月の改定で特に大きな話題になったのは、ウェブ上での申し込みでは「無料」だった各種手続きが「有料」になった点。特にeSIMについては、ウェブ上での申し込みについても3850円と高額に設定されていた。

ソフトバンク

こちらは昨年8月改定時の内容、ウェブでの手続きの多くが有料化された。しかも3850円と高額

ソフトバンク

こちらが今回の改定内容。手持ちの端末間でのeSIMの移行は、ウェブで申し込んだ場合は無料に（Y!mobileはeSIM→eSIMはクイック転送を除いて、店頭での対応が必要となる）。また、物理SIMを発行してもらう場合も1100円で済む

　この改定の際も、SIM再発行については「当面無料」になっていたのものの、ソフトバンクでは異なる機種でのeSIMの移行は原則「機種変更」扱いとなって3850円が必要なため（LINEMOを除く）、不満の声がSNS上などで多く見られた（たとえば他キャリアでは、ドコモはウェブでの各種手続きは基本無料）。

　それを考えると、eSIMの再発行（および端末購入がともなわない機種変更）をウェブで申し込んだ場合は無料に、物理SIMカードは配送料分相当と言える1100円となったのは妥当な変更と言えるだろう。（ただしY!mobileでは、eSIMクイック転送を除いて「eSIM→eSIM」の端末購入をともなわない機種変更は店頭での対応のみ、つまり有料となる）。なお、同社は今回の改定の理由を「お客さまからのご意見などを踏まえて検討を重ねた結果」としている。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン